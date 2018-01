RIFORMA PENSIONI 2018/ Cancellazione della Legge Fornero a spese delle donne (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 26 gennaio. L’allarme di Cazzola sulla cancellazione della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI CAZZOLA

Giuliano Cazzola non ha dubbi: la cancellazione della Legge Fornero che promette il centrodestra rischia di dover essere pagata dalle donne. L’ex vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, in un intervento sul Foglio, ricorda infatti che Matteo Salvini ha spiegato che l’obiettivo del centrodestra sarebbe quello di introdurre la Quota 41 al posto dell’attuale sistema pensionistico: di fatto “si andrà in pensione dopo aver maturato 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Questo sembrerebbe essere il solo criterio che sarà necessario e sufficiente. Ma sono sicuri nei pensatoi del centrodestra (Dio riposi quei cervelli!) che sia anche più conveniente rispetto all'attuale situazione?”. Per Cazzola basterebbe osservare i dati statistici “per accorgersi che assumere come criterio generale quello contributivo (tipico del trattamento anticipato) impedirebbe alla grande maggioranza delle lavoratrici e ai lavoratori con carriere discontinue di andare in quiescenza perché il requisito dei 41 anni non lo raggiungerebbero mai”.

I dati dicono infatti che mediamente le donne riescono ad accumulare 25,5 anni di contributi contro i 38 degli uomini. “Ecco perché spostare sulla sola anzianità contributiva la soglia di accesso al pensionamento significherebbe escludere una gran parte di lavoratrici”. Cazzola sottolinea anche che la situazione non cambierebbe anche con la Quota 100 proposta dal Movimento 5 Stelle, perché anche in questo caso la maggioranza delle donne potrebbe contare su un’anzianità contributiva non elevata e dunque dovrebbe attendere di avere un’età anagrafica più alta.

IL SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI DAMIANO

Cesare Damiano vorrebbe che nel programma del Partito democratico vi fosse la strutturalizzazione dell’Ape social, la nona salvaguardia degli esodati e altre misure sulle pensioni. Tuttavia l’ex ministro del Lavoro potrebbe non trovare posto nelle liste del Pd. Per questo tra diversi comitati su Facebook, anche se apartitici, viene dato risalto all’iniziativa di Antonio Perna, che vorrebbe mandare un breve documento di sostegno a Damiano al Segretario del Pd. Eccone il testo: “Ci è giunta voce della possibile non candidatura dell'On. Cesare Damiano alle prossime elezioni politiche nazionali. Aldilà della profonda stima verso la sua figura, crediamo che questa eventuale decisione sarebbe profondamente errata e contraria agli stessi interessi del Partito Democratico. Cesare Damiano è da molti anni sicuro punto di riferimento dei lavoratori, operando sistematicamente, come Presidente della Commissione Lavoro della Camera, per migliorare la loro condizione. Richiediamo con forza la sua candidatura, nella convinzione che la sua presenza nel prossimo Parlamento rafforzi grandemente l'iniziativa del Partito Democratico”.

