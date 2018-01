RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli interventi per i giovani assenti nelle elezioni (ultime notizie)

28 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI CHIARA SARACENO

L’invecchiamento della popolazione porterà una sfida in più per i giovani, che dovranno farsi carico della stabilità del sistema pensionistico. Secondo Chiara Saraceno, “l’unica scelta politica fatta effettivamente in nome dei giovani, per non gravare eccessivamente su di loro, è la riforma delle pensioni” del 2011. Parole, quelle pronunciate dalla sociologa e filosofa in un’intervista all’Huffington Post, che vanno controcorrente in un dibattito pre-elettorale che sembra scontrarsi solo sulla fattibilità economica di un’eventuale cancellazione della Legge Fornero. E a proposito del dibattito pre-elettorale, Saraceno non nasconde che non si parla del problema di quale pensione “potranno avere coloro che sono oggi giovani e hanno carriere lavorative e contributive interrotte e povere”.

Saraceno spiega anche che rispetto all’aumento dei requisiti pensionistici, con cui tra l’altro i giovani dovranno fare i conti, lei lascerebbe “libertà di andare in pensione quando si vuole entro una finestra che definisca un minimo e un massimo e che tenga conto, per il calcolo della rendita, sia degli anni in più o in meno di godimento della pensione che prevedibilmente questa scelta comporta, sia delle speranze di vita in buona salute connesse a determinate biografie professionali, sia del lavoro di cura effettuato nel corso della vita”. Inoltre, suggerisce di combinare “un part time lavorativo con un part time pensionistico”. Saraceno non nasconde poi che tra i giovani le donne sono penalizzate, perché “la società italiana, a tutti i livelli, è ancora singolarmente impreparata alla presenza di donne qualificate, che si aspettano di entrare e stare nel mercato del lavoro a pari condizioni con i loro coetanei, anche se e quando decidono di avere un figlio”.

I DUBBI SULLE COPERTURE DELLE PROMESSE M5S

Il Movimento 5 Stelle ha presentato, oltre che il suo programma elettorale, anche le coperture per gli interventi promessi in caso di vittoria. Tuttavia secondo quanto scrive Repubblica, “dal taglio dell’Irpef all’abolizione della Fornero, dal reddito di cittadinanza ai rimborsi per asili nido, pannolini e babysitter”, il costo delle promesse pentastellate “non è irrilevante: supera 125 miliardi. Una montagna di denaro difficile da reperire, soprattutto in tempi duri per le finanze pubbliche e con un debito come il nostro. Il semplice superamento delle legge Fornero, con il ritorno al vecchio meccanismo delle quote (età più contributi) e il blocco della crescita dell’età pensionabile, costerebbe secondo fonti qualificate circa 20-25 miliardi annui contro gli 11 calcolati dal programma M5S”.

