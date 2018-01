Contratti statali/ Rinnovo Pa, la critica di Scuola e Vigili Fuoco: a quando i loro aumenti? (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 29 gennaio: rinnovo Pa, la critica di Vigili Fuoco e Scuola, a quando i loro aumenti degli stipendi 2018? Le novità, caos al comune di Milano

29 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

Se per i Comparti Centrali e le Forze dell’Ordine il rinnovo dei contratti statali è andato a buon fine e gli aumenti arriveranno forse già da febbraio, non vale la stessa cosa per Scuola, Sanità, Enti Locali e Vigili del Fuoco, giusto per segnalare i maggiori interessati. Alcuni sindacati di queste categorie non hanno gradito per nulla le “promesse” finora non mantenute del ministro Madia, che comunque continua ad affermare che l’impegno per le trattative è ancora tutt’altro che rassegnato. Al momento l’impressione è che tutto possa essere rimandato a dopo le elezioni: Renzi e Gentiloni ci proveranno fino all’ultimo per provare un accordo in extremis ma le distanze tra lavoratori e Pubblica Amministrazione sembrano davvero incolmabili, almeno prima del 4 marzo. «Non è ancora certo, infatti, se beneficeranno dell’accelerata elettorale i 35.000 vigili del fuoco italiani.

Ci sono trattative in corso per un rinnovo contrattuale che prevede un aumento di 85 euro oltre agli arretrati del triennio 2016/2018 e l’assegno di «specificità», uno scatto legato all’anzianità e all’inquadramento per il quale servono 87 milioni», scrive il Firenze Post nel focus consueto sui rinnovi della Pubblica Amministrazione. Forse la settimana che si apre oggi potrebbe vedere le ultime risposte, in positivo o in negativo, per quanto riguarda i comparti Pa che attendono da oltre 9 anni quanto hanno già ottenuto in questi mesi Comparti Centrali e Forze dell’Ordine (Polizia e Militari).

COMUNE MILANO: CAOS E PROTESTE DIPENDENTI PER ARRETRATI

Mentre il ministro Madia promette a breve la firma completa sul rinnovo degli statali con il contratto pubblico aumentato nelle cifre stipendiali, scoppia un caso non “piccolo” al comune di Milano. Come riportano i sindacati che da anni rivendicano alcune inadempienze di Palazzo Marino, «mentre il ministro Madia sta promettendo, in conseguenza al rinnovo del contratto degli Statali, il prossimo arrivo degli arretrati tra 370 e 712 euro, il Comune di Milano è stato messo in mora perché inadempiente verso i suoi dipendenti».

Ogni dipendente pubblico del Comune ha in pratica un arretrato di circa 9mila euro ancora da ricevere: «L'ente, immaginiamo al pari di tutti gli altri sia statali che locali, non ha onorato una norma di legge, addirittura la vituperata legge Brunetta», accusano ancora i principali sindacati nelle proprie segreterie provinciali. Queste cifre sono frutto dell’obbligo per legge di una copertura economica adeguata che la Pubblica Amministrazione deve garantire dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e l’attesa del rinnovo del nuovo contratto. «Obbligo - spiegano ancora le associazioni di categoria - disatteso dal 2010 a fine 2017 da Palazzo Marino che non ha adeguato gli stipendi».

