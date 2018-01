RIFORMA PENSIONI 2018/ I calcoli sull’abolizione della Legge Fornero (ultime notizie)

03 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

I CALCOLI SULL'ABOLIZIONE DELLA LEGGE FORNERO

Il 2018 è iniziato e il mondo politico guarda già alle elezioni del 4 marzo. Anche i giornali lo fanno, prendendo in esame le varie proposte programmatiche dei leader politici delle ultime settimane, provando anche a immaginare i costi che avranno. Il Sole 24 Ore si concentra anche sull’abolizione della riforma delle pensioni targata Fornero promessa da Matteo Salvini, spiegando che “secondo le stime del Presidente Inps Boeri l’abolizione della Legge Fornero costerebbe fino a 140 miliardi nel 2020. Cancellare la Fornero, come chiede la Lega, si tradurrebbe infatti in un abbassamento di due o tre anni degli attuali requisiti per accedere al pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Non solo, cadrebbe anche il meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita dei trattamenti pensionistici. Secondo alcune stime, i flussi di pensionamento aumenterebbero di circa 80mila unità all’anno”.

Anche Il Corriere della Sera fa i conti sulla promessa di Salvini, spiegando però che “secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, cancellare la Fornero significa quindi rinunciare a circa 350 miliardi di risparmi cumulati fino al 2060. E il grosso del bottino si realizzerà nel periodo 2020-2030, con circa un punto di Pil risparmiato ogni anno, cioè 17 miliardi di euro, con un massimo di 1,4% nel 2020”. Il quotidiano milanese analizza anche la proposta di Silvio Berlusconi relativa all’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro, spiegando che “l’operazione costerebbe dai 4 ai 10 miliardi l’anno”, a seconda della platea di potenziali beneficiari che si vuole considerare.

LE PRIORITÀ DI FORZA ITALIA

Le forze politiche, in questo inizio di nuovo anno, guardano già alle elezioni del 4 marzo e Massimo Mallegni ha indicato quelle che a suo modo di vedere devono essere le priorità del Governo che verrà, avendo anche presente le parole pronunciate da Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno. “Pensionati, giovani ed imprese sono queste le categorie che il prossimo governo dovrà mettere difendere con ogni mezzo, anche a costo di dover sacrificare un pezzo del presente”, ha detto il vice coordinatore di Forza Italia in Toscana, ricordando, stando a quanto riporta luccaindretta.it, che il suo partito sui giovani “ha le idee molto chiare, come per i pensionati per cui alzeremo a 1000 euro tutte le pensioni e per le imprese con la tassa piatta. Le imprese che assumono giovani non verseranno nessun contributo per i primi tre anni ed avranno ulteriori agevolazioni per i successivi tre così da portare i benefici a sei anni. È l’unico modo per farli restare e non farli scappare”.

L'AUSPICIO DI ENRICO ROSSI

Enrico Rossi si è opposto per diverso tempo a Matteo Renzi all’interno del Pd e ora è entrato nella formazione guidata da Pietro Grasso Liberi e Uguali. Inaugurando la sede bresciana, il Presidente della Regione Toscana ha evidenziato che “il lavoro è soggetto a sfruttamento intollerabile, le pensioni sono state portate a 67 anni. Atti che hanno prodotto un profondo malcontento che vogliamo intercettare con proposte utili, saremo punto di riferimento delle lotte sociali del Paese”. Per questo Rossi, secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, non nasconde che “ci aspettiamo un risultato a due cifre a livello nazionale, anche se vogliamo guardare in prospettiva. Vogliamo portare in parlamento un bel gruppo di deputati in grado di presentare proposte costruttive”. Vedremo come andranno le elezioni del 4 marzo per Liberi e Uguali.

