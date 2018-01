RIFORMA PENSIONI 2018/ Illy: Legge Fornero è la migliore al mondo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 30 gennaio. Le parole di Riccardo Illy sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

30 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI ILLY SULLA LEGGE FORNERO

Le liste dei partiti sono state completate e si sanno quindi i nomi dei candidati alle prossime elezioni politiche. Tra di loro ci sarà Riccardo Illy, ex Sindaco di Trieste e Governatore del Friuli-Venezia Giulia, che correrà al Senato per il Pd. Delle sue recenti dichiarazioni stanno però facendo non poco discutere. Ospite della trasmissione Ring, in onda su Telequattro, ha infatti detto che la Legge Fornero “non va toccata perché è la migliore legge che esista al mondo. È l’unica al mondo che abbia indicizzato l’età del pensionamento legandola alla vita attesa. Quindi noi abbiamo un automatico adeguamento. Quindi il nostro è l’unico sistema previdenziale sostenibile che esiste al mondo. E cosa vogliamo fare, rinunciarci quando gli altri stanno guardando a noi con invidia?”.

Il vicesegretario della Lega di Trieste, Radames Razza, ha invitato Illy a chiedere scusa agli esodati e alle loro famiglie, dicendo che “il fatto di essere ritornato alla ribalta dopo un po' di tempo nel mondo politico e di aspirare a un posto al parlamento non lo rende immune da rilasciare dichiarazioni che dire aberranti è poca cosa”. L’esponente leghista ha spiegato che “la Legge Fornero deve essere cancellata, perché ha portato in tante famiglie italiane incertezza per il futuro, lasciando nel limbo lavoratori che avevano la facoltà e il sacrosanto diritto di andare in pensione dopo una vita lavorativa affrontata il più delle volte con tanti sacrifici”. Secondo quanto riporta triesteprima.it, Razza ha aggiunto di credere “che 41 anni di lavoro, oppure la cosiddetta ‘quota 100’, ovvero la somma degli anni contributivi e dell’età anagrafica, possano essere credenziali più che sufficienti per ambire ad un meritato riposo”.

SALVINI: BERLUSCONI NON PUÒ SCHERZARE SULLE PENSIONI

Matteo Salvini è tornato a parlare di pensioni. Ospite di RTL 102.5, il leader della Lega ha ribadito che nel centrodestra “abbiamo fatto un programma scritto e firmato da tutti: sulla Fornero è passata a linea della Lega, che parla di azzeramento, e sui rapporti con l’Europa c’e‘scritto che ci impegniamo a rinegoziare i trattati europei e a difendere il made in Italy”. Dunque dal suo punto di vista “Berlusconi può scherzare su altro, ma non sui diritti degli italiani di andare in pensione”. Per Salvini è “ingiusto, immorale e antieconomico chiedere a un infermiere, un poliziotto e a un camionista di lavorare fino a 67 anni”. Dunque nel centrodestra continua a tenere banco il tema della cancellazione della Legge Fornero. Non resta che attendere la prossima dichiarazioni di Berlusconi sul tema.

RAMMARICO PER GLI ESCLUSI DALLE LISTE PD

Non è stato semplice giungere a una quadra sulle candidature del Partito democratico per le prossime elezioni politiche e ci sono stati illustri esclusi. Cesare Damiano non è fra questi e ciò è stato accolto con sollievo da diversi comitati che, anche attraverso Facebook, sostengono la necessità di cambiamenti nel sistema pensionistico. Anche il Comitato Opzione donna social si è speso a favore di Damiano. Anche se Orietta Armiliato ha ribadito che il Comitato resta apartitico. Ciò non toglie che non si provi stima per l’operato di Damiano. C’è invece rammarico per il fatto che non sono stati ricandidati Davide Baruffi e Patrizia Maestri, “che in seno alla Commissione Lavoro alla Camera, si sono occupate con capacità, competenza e determinazione di questioni spesso delicate, senza mai far venire meno il loro appoggio e la loro vicinanza ai lavoratori”.

