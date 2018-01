CONTRATTI STATALI/ Scuola, critiche e proposte al Governo per il rinnovo (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie sul rinnovo Scuola e aumenti stipendi Pa: critiche e proposte al Governo, "utilizzare le risorse bonus docenti". Settimana decisiva?

31 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Valeria Fedeli (LaPresse)

Il rinnovo dei contratti statali del mondo Scuola rappresenta ad oggi l’ostacolo più grosso per il Governo e il Ministro Madia in vista delle prossime Elezioni, sotto il profilo dei rapporti con il mare magnum della Pubblica Amministrazione. Come scrivevamo già ieri, la settimana in corso potrebbe e dovrebbe essere decisiva per un tentato sblocco del Ministro Fedeli: «E’ la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli e indirettamente lo stesso premier Paolo Gentiloni a cui i sindacati si sono appellati perché si possa procedere alla chiusura del tavolo e alla firma del contratto, che dovrà dire fin dove si può spingere in via interpretativa l’Aran. Sul bonus merito ma anche sulle sanzioni disciplinari», scriveva inoltre ieri Alessandra Ricciardi, sul Messaggero. È arrivata poi in serata una proposta della senatrice Alessia Petraglia (Mdp-Liberi e Uguali) che da un lato critica le scelte del governo e dall’altro invita ad un nuovo passo avanti per andare incontro alle richieste dei sindacati. «Abbiamo chiesto l’adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle Istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati europei, così come del personale ATA, ma nonostante avessimo individuato le coperture finanziare siamo stati totalmente ignorati»: secondo la sinistra ex Pd il rinnovo del contratto scolastico deve essere una priorità e non possono avanzare solo “bonus”, considerati da LeU e M5s come «mere prebende elettorali». Da cui la proposta, «Il Governo utilizzi le risorse del bonus premiale dei docenti per il rinnovo del contratto così come chiedono le organizzazioni sindacali».

LE CRITICHE DELLA GILDA

Interviene in “gamba tesa”, contro la possibile proposta in Aran di un rinnovo dei contratti statali per la Scuola a fronte di un aumento parallelo dell’orario lavorativo, anche la Gilda degli Insegnanti. L’associazione diretta e coordinata da Rino Di Meglio non intende fare passi indietro rispetto all’orario lavorativo, anche davanti a stipendi più alti: «non saremmo disponibili a firmarlo neanche se le risorse stanziate per l’aumento stipendiale aumentassero, perché per il nostro sindacato funzione docente e orario di insegnamento sono punti fondamentali di cui chiediamo il pieno rispetto. Se non si scioglieranno questi nodi, non si andrà da nessuna parte». Secondo la Gilda, inoltre, l’orario di lavoro dovrebbe già comprendere tutto il tempo che il docente passa a disposizione del datore di lavoro: «sarebbe auspicabile che nel contratto questa norma fosse richiamata per far capire che l’insegnante è sì un lavoratore intellettuale, ma che ha anche diritto al suo tempo, cioè al bene più prezioso che ha l’essere umano».

