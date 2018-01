ELEZIONI E PENSIONI/ Legge Fornero e assegni d’oro, le priorità per Federmanager (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 31 gennaio. Il Presidente di Federmanager ricorda le priorità per la prossima legislatura. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

31 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PRIORITÀ PER FEDERMANAGER

Stefano Cuzzilla, Presidente di Federmanger, con un intervento su Formiche.net, cerca di fare il punto sulle pensioni, tenendo conto che in questa campagna elettorale “la categoria dei manager in pensione si sente giustamente ferita da isterismi ideologici e tanta demagogia”. Quindi ricorda i dati relativi alla spesa pensionistica italiana pura, “cioè quella che si ottiene eliminando la spesa per prestazioni tipicamente assistenziali (come quelle Gias) e le imposte sulle pensioni (che sono una partita di giro per lo Stato)”. Essa “si attesta intorno all’11% del Pil, un dato che dimostra l’equilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni puramente pensionistiche, assolutamente in linea con gli altri paesi europei”. Cuzzilla ricorda anche che la spesa previdenziale netta “è cresciuta solo dello 0,2% tra il 2015 e il 2016, a dimostrazione dell’efficacia delle riforme attuate in materia previdenziale e dell’evidenza di spazi di opportunità per attenuare gli effetti rigidi di altre, a partire dalla Legge Fornero che ha peccato di eccesso”.

Dal suo punto di vista è quindi chiaro che il problema sta nella spesa assistenziale e non in quella previdenziale. “La nostra organizzazione si batte e continuerà a farlo per evitare lo scontro generazionale e per evidenziare che il parametro per considerare una ‘pensione d’oro’ non può essere sintetizzato nell’ammontare della pensione stessa bensì nella correlazione tra l’importo e i contributi versati”, scrive poi Cuzzilla, evidenziando che per Federmanager “le priorità dell’agenda del prossimo governo non possono che essere quelle del lavoro, della riforma fiscale, della separazione dell’assistenza dalla previdenza nonché quella del rilancio della previdenza complementare”.

PROIETTI: APRIRE FASE 3 PER LA FLESSIBILITÀ

Per Domenico Proietti, “nella prossima legislatura bisogna continuare a cambiare la legge Fornero”, tenendo conto che già si è fatto qualcosa di importante con le ultime due leggi di bilancio “che, grazie alla determinazione del sindacato, hanno reintrodotto importanti elementi di equità e di giustizia nel sistema previdenziale”. Per il Segretario confederale della Uil, “occorre aprire una vera e propria fase 3 nella quale affrontare la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione intorno a 63 anni, l’individuazione di un meccanismo che dia pensioni adeguate ai giovani lavoratori, l’eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne valorizzando il lavoro di cura e il recupero del potere di acquisto per le pensioni in essere”. Dal suo punto di vista si tratta di “provvedimenti equi e realistici, ampiamente compatibili con gli equilibri di bilancio, e volti a garantire gli equilibri sociali e generazionali a cui un moderno ed efficace sistema previdenziale deve aspirare.

I CONTI GIUSTI DA FARE SU OPZIONE DONNA

In vista delle prossime elezioni non mancano comitati e gruppi che chiedono la proroga di Opzione donna e anche alcuni partiti, tra cui Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, hanno deciso di inserire questa misura nei loro programmi. Orietta Armiliato, lungi l’idea di criticare questa richiesta, ricorda però che occorre bene fare i propri conti. In un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social spiega infatti di ricevere diversi messaggi da parte di chi, avuto accesso a Opzione donna, lamenta ora di ricevere una pensione bassa. Questo nonostante si fosse consapevoli del ricalcolo contributivo che tale pensionamento anticipato comporta. “Dunque il monito per tutte le lavoratrici, siano esse già in possesso dei requisiti ma che ancora non hanno esercitato l'opzione oppure siano lavoratrici che chiedono a gran voce che la misura sia inserita nei programmi dei vari partiti, di valutare attentamente la scelta, facendosi produrre puntuali simulazioni e calcoli che i Patronati e l'Inps debbono essere in grado di produrre in nome del diritto di tutela del nostro personale interesse”, scrive Armiliato.

