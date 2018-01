CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola, oggi incontro Aran: aumenti bassi e nodo bonus (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: oggi nuovo incontro Aran per rinnovo contratto docenti scuola. Aumenti stipendi, problemi sulle cifre e sui bonus

04 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, rinnovo Scuola (LaPresse)

Ieri il primo, oggi nuovo incontro all’Aran per provare a chiudere la partita dei contratti statali anche nel settore Scuola: i docenti fremono e le varie sigle di categorie contestano una copertura delle cifre ancora per nulla chiara. I tempi rapidi promessi ieri dal Ministro Fedeli dovrebbero comunque aggirarsi attorno ai prossimi 2 mesi, insomma prima delle elezioni politiche del 4 marzo: in ballo ci sono oltre un milione di dipendenti statali nel mondo scuola che da tempo chiedono un aumento degli stipendi decente e dignitoso. L’aumento per ora garantito dalla Pubblica Amministrazione è considerato comunque troppo “povero”: per un insegnante che oggi guadagna 1.430 euro netti arriverebbe a soli 73 euro. Questa cifra, tra l'altro, la si raggiungerà solo "a regime", al terzo anno dopo l'accordo: sono previsti, ad oggi, 12 euro per il primo anno, 15-20 euro per il secondo e altri 40 per il terzo. Insomma un aumento “minimo” e per di più spalmato su tre anni: non proprio una grande soddisfazione per i docenti che sperano nella trattativa con Aran per provare a cambiare qualche dettaglio importante.

CONTRATTI STATALI, TRA BONUS E BATTAGLIE

Non è poi risolta per nulla neanche la vicenda dei bonus forniti ai docenti dai governi Renzi e Gentiloni: tutti i sindacati in coro chiedono di trasformare due istituto di merito in soldi fissi in busta paga: si tratta dei 380 milioni di euro che la Legge 107 oggi distribuisce per gli acquisti culturali, la card da 500 euro, e i 200 milioni assegnati ai dirigenti scolastici che a loro volta premiamo i docenti migliori. Secondo il segretario Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, «Le risorse messe a disposizione sono così basse che la trasformazione dei bonus in stipendio è l'unica strada per dare alle buste paga dei docenti un po' di spessore». Non è ovviamente solo nella richiesta, con il segretario Flc Cgil che prende più o meno la medesima direzione: «Noi, comunque, vogliamo cambiare la Legge 107". Il Pd renziano fa resistenza: non intende togliere principi di merito faticosamente introdotti, per la prima volta, in una riforma scolastica. I sindacati, d'altro canto, si stanno muovendo sotto la pressione del movimento "200 euro netti", che attraverso le armi dei social ha trovato 79 mila sostenitori e chiede di non firmare un contratto "al ribasso».

© Riproduzione Riservata.