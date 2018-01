Pagamento pensioni Inps 2018/ Accredito cedolino, il piccolo ‘scatto’ di gennaio (ultime notizie)

Pagamento Pensioni 2018, cedolino Inps e accredito di gennaio: ultime notizie, piccolo "scatto" e aumento degli assegni, ecco come funziona la riscossione del cedolino

04 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Pagamento Pensioni 2018, sede Inps (LaPresse)

Prosegue il pagamento delle pensioni erogate dall’Inps dalla giornata di ieri, con le consuete modalità di erogazione in Banche e Poste Italiane: mentre qui sotto spieghiamo in breve come funziona e cosa serve il cedolino per i pagamenti, occorre fare un piccolo passo indietro per comprendere come mai per questo primo mese del 2018 i pensionati ricevono una sorta di piccolo “scatto” in più rispetto ai mesi precedenti. Con la rata di pagamento del 3 gennaio torna l'indicizzazione dei trattamenti, dopo due anni di blocco e gli assegni saranno rivalutati in base all'inflazione del 2017 che è per ora provvisoriamente stimata pari all’1,1%: come spiega l’Ansa, la rivalutazione delle pensioni fino a tre volte il minimo nel 2018 vedrà il trattamento salire da 501,89 euro a 507,42 euro al mese. Secondo quanto informa l’Inps, «in un anno l’aumento sarà di circa 72 euro.

E' la prima novità del 2018 per la previdenza italiana, un anno nel quale scattano molte novità come la piena equiparazione dell'età pensionistica tra uomini e donne che si attesta ora a 66 anni e 7 mesi». In arrivo poi una piena operatività sia per per quanto riguarda l'anticipo pensionistico volontario sia quello 'social' con i costi a carico dello Stato.

PENSIONI, COME FUNZIONA IL CEDOLINO

L’accredito della pensione viene accompagnato come di norma da un servizio particolare di “controllo” e verifica tramite il cedolino Inps: si tratta di una semplice possibilità di consultare il cedolino della pensione, verificando i trattamenti liquidati dall’Inps ogni mese e conoscere nel caso le ragioni per cui tale importo può variare. Oppure, se è possibile accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dei dati pensionistici: per farlo è possibile accedere al servizio anche da dispositivi online e mobile. Si tratta come sempre di un servizio sospetto ad autenticazione con le proprie credenziali, tramite il quale è possibile verificare oltre al cedolino pagamenti pensioni, tra gli altri strumenti, anche tutti i cedolini passati, i prospetti di liquidazione,

Elenco deleghe sindacali, la gestione delle deleghe sindacali sui trattamenti pensionistici, le comunicazioni Inps, i dettagli recapiti, la modifica dei dati personali, il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento, le informazioni su Posta Elettronica Certificata e la variazione dell’ufficio pagatore.

