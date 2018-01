RIFORMA PENSIONI 2018/ I conti dell’Agi sulle proposte di Berlusconi (ultime notizie)

05 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Silvio Berlusconi (Lapresse)

I CONTI DELL'AGI SULLE PROPOSTE DI BERLUSCONI

Le proposte elettorali di Silvio Berlusconi sono finite nel mirino dell’Agi, che ha deciso di effettuare un fact cheking per verificarne i costi di realizzazione. Per quanto riguarda l’ipotesi di alzare le pensioni minime a 1.000 euro, l’agenzia di stampa ricorda che spesso l’ex Premier cita Renato Brunetta, secondo cui il costo di tale intervento sarebbe di 7 miliardi di euro. Andando però a vedere i dati dell’Osservatorio sulle pensioni dell’Inps si nota che gli assegni sotto i 1.000 euro sono più di 13 milioni, che non corrispondono però ad altrettanti pensionati, visto che c’è chi riceve più di un assegno. “Con un calcolo approssimativo, e valutando solo il costo di un ricalcolo netto della pensione, per aumentare le quasi 4,7 milioni di pensioni sotto ai 500 euro bisognerebbe spendere oltre 2,35 miliardi di euro (con aumento di 500 euro), per aumentare i quasi 6,7 milioni di pensioni tra i 500 e i 750 euro bisognerebbe spendere altri 2,5 miliardi di euro circa (considerando un aumento medio di 380 euro) e per aumentare le 1,7 milioni di pensioni tra i 750 e i 1.000 euro il costo sarebbe di oltre 200 milioni (con aumento medio di 125 euro). Il totale sarebbe quindi pari a circa 8 miliardi di euro netti”, scrive l’Agi.

Considerando però le tasse, “l’impatto (lordo) di una norma simile potrebbe essere tra i 10 e i 15 miliardi”. L’agenzia di stampa stima poi che complessivamente le misure di cui parla Berlusconi, comprensive di reddito di dignità e flat tax, costino intorno ai 130 miliardi di euro, “con parecchia incertezza e tenendo conto delle stime più prudenti”.

L'ASSENZA DEI GIOVANI TRA LE PROMESSE ELETTORALI

Quello delle pensioni è uno dei temi più presenti nel dibattito che è già iniziato in vista delle elezioni del 4 marzo. Il Sole 24 Ore fa notare che si parla anche di reddito di cittadinanza e di flat tax, ma sembra che tutte le forze politiche si siano dimenticate dei giovani. “Fra le promesse in vista del voto del marzo, tradotte dal Sole 24 Ore in un conto teorico di 130 miliardi, le questioni che riguardano la fascia di elettorato sotto ai 30 anni sembrano relegate più ai margini che al centro delle proposte”, si legge in un articolo di Alberto Magnani, che ripercorrere alcuni dei punti programmatici di Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, dove non mancano promesse per aumentare le pensioni minime cancellare la riforma Fornero. Non è forse quindi un caso, evidenzia Magnani, che l’astensionismo è forte tra i giovani, visto che nessun partito sembra pensare a loro.

L'IMPORTANZA DELLA FIDUCIA NELLE ELEZIONI

In mezzo al dibattito tra gli schieramenti politici già in corso in vista delle elezioni, Luigi Mainolfi ricorda l’importanza di guardare, dal punto di vista economico, alla fiducia dei cittadini nel futuro. “Le aspettative di chi ha fiducia sono il lavoro per i giovani; l’assistenza e le pensioni per gli anziani; una Giustizia “giusta”, veloce e non costosa; una scuola di alto livello; uno Stato laico; una riduzione delle stratosferiche differenze tra stipendi e tra pensioni”, scrive in un articolo pubblicato su L’Avanti, nel quale invita anche “quantificare il totale dei consumi, che viene meno, al nostro Paese, perché migliaia di pensionati si trasferiscono all’estero, grazie anche al vantaggio fiscale e alla miopia delle maggioranze, che stanno governando l’Italia”. La conclusione è piuttosto tranchant: “Speriamo che le prossime elezioni producano un Parlamento degno della Politica, che è l’arte più nobile. Altrimenti, ben venga una ‘distruzione creativa’”.

