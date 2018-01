RIFORMA PENSIONI 2018/ M5S e i tagli dei vitalizi in Lazio (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 6 gennaio. Il Movimento 5 Stelle e i tagli dei vitalizi in Lazio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

06 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Pensioni, Lapresse

M5S E I TAGLI DEI VITALIZI IN LAZIO

“Come sapete sono una persona puntuale, quindi chiudiamo anche questa farsa del Pd sui vitalizi, perché non se ne può più!”. Lo scrive Roberta Lombardi sul suo profilo Facebook, in un lungo post nel quale ricorda che “nessuno ha tagliato i vitalizi in Regione Lazio. Un atto deciso dall’ex governo Monti, che le varie Regioni hanno dovuto recepire perché lo prevedeva la legge, ha stabilito nel 2012 che i vitalizi non sarebbero più stati erogati in futuro, ma restavano in piedi quelli vecchi: tantissimi soldi pubblici versati a chi in passato aveva fatto anche solo qualche settimana di consiliatura (o legislatura). La ratio della misura già allora era stata chiara”. “Insomma, mentre ci tagliavano le pensioni con la Fornero retroattivamente (con i voti sia del Pd che del centrodestra) addebitando a noi cittadini i costi di una crisi generata dai partiti, mentre mettevano in ginocchio l’intero Paese, al contempo provavano anche a ripulirsi la coscienza con questa presa in giro”, scrive la candidata del Movimento 5 Stelle alla Presidenza del Lazio. Regione dove dal 1° gennaio non è più in vigore il contributo di solidarietà sui vitalizi degli ex consiglieri.

Lombardi punta il dito contro Nicola Zingaretti, evidenziando come non abbia voluto estendere questo contributo di solidarietà. “Se andremo al governo della Regione Lazio noi i vitalizi li taglieremo e i 100 milioni di euro li investiremo in sanità e in incentivi alle imprese. E sia chiaro, non cerchiamo alcun applauso, lo consideriamo un dovere, un gesto di equità a cui adempiamo con orgoglio”, aggiunge.

LEONARDI E IL MIRACOLO DEL GOVERNO GENTILONI

Marco Leonardi rivendica il “miracolo”, come definito da Giavazzi e Alesina, compiuto dal Governo Gentiloni per quel che riguarda gli interventi previdenziali in Legge di bilancio 2018. Ma specifica che più la compatibilità con l’equilibrio dei conti pubblici, per lui è importante l’aver “voluto fare una scelta di sinistra portando a compimento l'accordo tra governo e sindacati dell'anno scorso che al primo punto diceva: ‘nel rispetto del principio generale dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, riconosciamo che non tutte le occupazioni sono uguali’”. Sul suo profilo Facebook, il consigliere economico di palazzo Chigi, che ha seguito il confronto con i sindacati sulle pensioni, evidenzia che nell’accordo con Cisl e Uil ci sono tre importanti principi innovatori: l’esenzione dei lavori gravosi dall’aumento dei requisiti pensionistici; il nuovo sistema di adeguamento dei requisiti stessi all’aspettativa di vita; la creazione di un fondo per utilizzare gli eventuali risparmi di spesa nel 2019.

L'ALLARME DELLA CGIL SUI RINCARI PER I PENSIONATI

Con il pagamento delle pensioni di gennaio ci sarà chi si sarà ritrovato un aumento dovuto alla rivalutazione dell’assegno, dopo un periodo in cui l’importo è di fatto rimasto bloccato dalla deflazione o da un’inflazione troppo bassa. Tuttavia questi euro in più potrebbero non durare molto nelle tasche dei pensionati. Paolino Barbiero, Segretario Spi-Cgil Treviso, ha infatti evidenziato che gli aumenti delle pensioni sono nettamente inferiori agli aumenti di bollette e altre tariffe. Intervistato dal Tg Treviso di Rete Veneta News, il sindacalista non ha avuto remore nel definire vergognoso quel che sta succedendo, annunciando l’apertura di un confronto con i Comuni per cercare di calmierare almeno le imposte locali.

