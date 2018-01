CONCORSI PUBBLICI/ Polizia Municipale Catania, bando per 30 Vigili: scadenza e requisiti (oggi 8 gennaio 2018)

Concorsi Pubblici, Polizia Municipale Catania: bando per 30 nuovi vigili urbani, selezione per titoli e colloquio. Scadenza, requisiti e criteri di selezione, il testo integrale ufficiale

08 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Concorsi Pubblici, bando Polizia Municipale (LaPresse)

Nella città di Catania è previsto un importante concorso pubblico nella Pubblica Amministrazione e in particolare nelle Forze dell’Ordine del Comune siciliano per tutto il mese di gennaio: è infatti stato indetto un bando di concorso per 30 nuovi agenti di Polizia Municipale, aperto a tutti i diplomati con requisiti particolari che qui di seguito riportiamo. Si tratta di una selezione per titoli ed esami, con il posto di lavoro garantito con contratto a tempo determinato. In particolare, è richiesto dal bando comunale una cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure appartenere ad una delle categorie previste dal bando; tra gli altri requisiti, segnaliamo «idoneità psicofisica all’impiego con esenzione da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscano la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; diploma di scuola media secondaria di secondo grado; aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età: non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure dichiarati decaduti da un impiego statale».

COSA È RICHIESTO NELLA SELEZIONE

Una selezione per titoli e con colloquio finale dello stesso Comune di Catania è quanto richiesto poi nel passaggio successive all’iscrizione: la domanda scade il 29 gennaio 2018 e successiva a quella scadenza ci sarà la selezione propria degli uffici comunali e della direzione della Polizia Municipale catanese. Saranno richieste nozioni di Diritto Penale e Procedura Penale, con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria, la piena conoscenza dell’Ordinamento della Polizia Locale oltre che info principali e nozioni su commercio in aree pubbliche, Codice della strada, sistemi informatici di base e una conoscenza base della lingua inglese. Per poter scoprire tutte le novità, le informazioni specifiche e tutti gli altri requisiti richiesti dal Comune di Catania, ecco qui il link al bando ufficiale indetto dal Comune siciliano.

