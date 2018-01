CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola: Anief, “Befana amara per i docenti, altro che aumenti” (ultime notizie)

08 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Miur-Ministero Istruzione (LaPresse)

Una “befana” amarissima per i docenti, secondo il sindacato Anief che da tempo si scontra con il Miur per il rinnovo dei contratti statali nel comparto Scuola: il tavolo ancora in corso per trovare una quadra sull’aumento degli stipendi è tutt’altro che “sereno” e vede molte sigle sindacali obiettare le proposte della Pubblica Amministrazione e del ministro Valeria Fedeli. «Per il personale della scuola arriva un’altra befana amara: i famosi 85 euro di aumento, da inglobare nel rinnovo del contratto, cifra già ridicola perché non copre nemmeno l’inflazione accumulata negli ultimi nove anni di blocco, purtroppo non riguarderanno tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del 3,48% previsti dal 2018, secondo l’intesa sindacale del 30 novembre 2016, variano in base a qualifica e fascia di appartenenza», si legge nella nota Anief diffusa durante l’Epifania. Con la riapertura degli uffici Pa oggi scatta un’alta possibile agenda di intensi dialoghi e probabili trame per poter arrivare alla firma finale nelle prossime due-tre settimane davanti. Secondo Anief però il tentativo di Pa e Miur sono un “bluff”, non risparmiando a nessuno colpe e responsabilità: «una sorpresa clamorosa. Applicando quella percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale di ogni lavoratore (la stessa percentuale applicata alla massa dei dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo dagli 85 euro medi di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola», conclude il presidente Anief Marcello Pacifico.

LA BATTAGLIA SUI BONUS

Non è poi risolta per nulla neanche la vicenda dei bonus forniti ai docenti dai governi Renzi e Gentiloni: tutti i sindacati in coro chiedono di trasformare due istituto di merito in soldi fissi in busta paga: si tratta dei 380 milioni di euro che la Legge 107 oggi distribuisce per gli acquisti culturali, la card da 500 euro, e i 200 milioni assegnati ai dirigenti scolastici che a loro volta premiamo i docenti migliori. Secondo il segretario Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, «Le risorse messe a disposizione sono così basse che la trasformazione dei bonus in stipendio è l'unica strada per dare alle buste paga dei docenti un po' di spessore». Non è ovviamente solo nella richiesta, con il segretario Flc Cgil che prende più o meno la medesima direzione: «Noi, comunque, vogliamo cambiare la Legge 107". Il Pd renziano fa resistenza: non intende togliere principi di merito faticosamente introdotti, per la prima volta, in una riforma scolastica. I sindacati, d'altro canto, si stanno muovendo sotto la pressione del movimento "200 euro netti", che attraverso le armi dei social ha trovato 79 mila sostenitori e chiede di non firmare un contratto "al ribasso».

