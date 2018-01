RIFORMA PENSIONI 2018/ Abolizione Legge Fornero nel programma di centrodestra (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 8 gennaio. Abolizione Legge Fornero nel programma di centrodestra. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

ABOLIZIONE LEGGE FORNERO NEL PROGRAMMA DI CENTRODESTRA

Un vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha sancito ufficialmente la nascita della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. “Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della Legge Fornero, realizzazione della flat tax, difesa delle aziende italiane e del Made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalità, controllo dell'immigrazione: saranno questi i primi passi dell'azione di governo di Centrodestra che uscirà dalle politiche del prossimo 4 marzo”, si legge in una nota diffusa dopo il vertice tra i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Dunque è passata la linea di Salvini, che aveva chiesto agli alleati un impegno forte per la cancellazione della Legge Fornero. Su Twitter il leader del Carroccio ha scritto: “Cancellazione della legge Fornero nel programma del centrodestra: missione compiuta”.

Nella nota si legge però che tra le priorità c’è anche “l'adeguamento delle pensioni minime a mille euro”. Anche Berlusconi ha quindi imposto agli alleati una delle promesse elettorale su cui ha insistito molto negli ultimi mesi. I tre leader hanno anche deciso di allargare l’alleanza alla cosiddetta “quarta gamba” centrista ed è anche stato stabilito di creare “due delegazioni comuni, che si incontreranno già martedì prossimo, per definire i dettagli del programma e dei collegi”.

LEGA COLLABORA CON UGL PER IL PROGRAMMA

Nel centrodestra si continua a lavorare al programma elettorale e a quanto riporta L’Opinione delle libertà, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti telefonicamente per fissare anche una serie di incontri in vista della definizione delle liste e della campagna elettorale. “Non ci sono ancora appuntamenti fissati con gli alleati. Chiamerò Silvio Berlusconi e poi vedremo nei prossimi giorni di entrare nel merito prima del programma e poi su tutto il resto”, aveva detto ai giornalisti il leader del Carroccio in conferenza stampa in via Bellerio. La Lega sembra però voler collaborare, nella messa a punto del suo programma, anche con l’Ugl. Salvini stesso ha infatti spiegato che alcuni dirigenti del sindacato hanno preso parte all’ultimo Consiglio federale della Lega. Tra i punti più caldi c’è anche il progetto di riforma delle pensioni, vista la promessa di cancellare la Legge Fornero in brevissimo tempo in caso di vittoria alle elezioni.

