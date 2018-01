RIFORMA PENSIONI 2018/ Scarpetta (Ocse): c’è già flessibilità nel sistema (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 9 gennaio. Scarpetta (Ocse): c’è già flessibilità nel sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Pensioni, Lapresse

SCARPETTA (OCSE): NEL SISTEMA C'È FLESSIBILITÀ

Intervistato dall’Agi, Stefano Scarpetta ha spiegato che l’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita è una misura necessaria, in quanto in Italia “la media della spesa pensionistica rispetto al Pil è doppia rispetto alla media dell'Ocse e le aspettative di vita sono decisamente più alte rispetto alla media degli altri Paesi Ocse”. Per il Direttore del Dipartimento occupazione, lavori e affari sociali dell'Ocse?, per chi ha cominciato a lavorare presto, come i lavoratori precoci, “l'uscita anticipata dal mondo del lavoro può essere un'opzione da considerare e viene chiamata Ape sociale. Il problema è quello di definire in maniera molto chiara quali sono le condizioni di accesso a questa prospettiva di pensionamento anticipato e quello di descrivere in modo molto dettagliato la gravosità dei lavori compiuti”. Questo perché “c'è sempre il rischio che poi certe definizioni non siamo così chiare e tra le domande che ha ricevuto l'Inps mi sembra che molte non siano state accolte proprio per questo motivo”.

Per Scarpetta, nel sistema pensionistico esiste già una flessibilità in uscita, “perché si può andare in pensione anche con un certo numero di anni di contributi, che però sono elevati”. Senza dimenticare che c’è anche l’Ape volontario, “uno strumento di flessibilità che consente di non toccare l'equilibrio dei conti”. Per l’economista occorre però fare attenzione al fatto che questo strumento non introduca comportamenti miopi e dunque bisogna far sapere ai lavoratori “che, se vogliono andare in pensione prima, riceveranno una pensione più bassa e che questo probabilmente non gli consentirà di mantenere lo stesso stile di vita di prima”.

LA CRITICA DI MENTANA AL CENTRODESTRA

La notizia dell’accordo di Arcore sul programma del centrodestra in vista delle elezioni del 4 marzo è stato commentato anche da Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, sul proprio profilo Facebook, ha scritto: “Quindi il centro destra - che va ascoltato seriamente, visto oltretutto che è avanti in tutti i sondaggi a 8 settimane dal voto - si impegna a cancellare la legge Fornero, a introdurre la flat tax e il reddito di dignità e a innalzare a mille euro le pensioni minime. Sono riforme sicuramente popolari, promesse forse vincenti in campagna elettorale. Ma c'è una fastidiosa seccatura: dove si trovano i miliardi di copertura (da 80 a 120 a seconda delle stime)?”. Anche Mentana evidenzia quindi la necessità di indicare come finanziare gli interventi promessi, visto che finora nessuno l’ha spiegato in maniera chiara.

