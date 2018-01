SCIOPERO TRENI 9 GENNAIO 2018/ Trenitalia Veneto, salve le corse a lunga percorrenza (info e orari)

Sciopero treni in Veneto oggi, 9 gennaio 2018: Trenitalia, protesta del personale ferroviario veneto. Info, orari e ultime notizie sul secondo sciopero di settimana dopo la Scuola di ieri

09 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sciopero treni in Veneto (LaPresse)

Una settimana di scioperi in Italia danno il “ben arrivato” al nuovo anno con gli utenti che non “vedevano l’ora” di gettarsi in nuovi disagi e nuove difficoltà: ieri la scuola, oggi i treni (per fortuna solo in Veneto) con la protesta del personale di Trenitalia che tiene fermi per circa 8 ore alcune corse Fs nella regione veneta. Sciopera oggi il personale ferroviario di Trenitalia dopo l’agitazione indetta dalle segreterie regionali Veneto Filt - Fit - Uilt - Fast - Ugl e Orsa: in particolare, è il personale della divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia di Venezia Mestre ad essere coinvolto nella particolare protesta di questo secondo giorno della settimana che porta al maxi sciopero del prossimo 12 gennaio di tutto il trasporto pubblico nazionale, regionale e locale. In attesa del primo sciopero “nero” dell’anno, ecco tutte le particolarità e le accortezze per questa protesta di Fs in Veneto.

CANCELLAZIONI E POSSIBILI RITARDI

«Le Segreterie Regionali Veneto FILT – FIT – UILT – FAST – UGL – ORSA hanno indetto uno sciopero del personale della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia di Venezia Mestre, dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 9 gennaio 2018. Per i treni a lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero», scrive il servizio di infomobilità di Fs News. Nello specifico, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni anche per i treni Regionali sia in Veneto che verso le regioni limitrofe, «salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori», promette Trenitalia. Per info sui treni ko e i vari ritardi sui canali social di Trenitalia e Fs o presso le biglietterie e cartelloni luminosi di tutte le stazioni ferroviarie venete: nelle otto ore di agitazione sindacale si potranno comportare anche ulteriori modifiche di servizio anche prima dell’inizio e dopo la propria conclusione.

