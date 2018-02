ELEZIONI E RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità a 63 anni e le altre richieste di Uil e Uilp (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 1 febbraio. Il comunicato congiunto di Uil e Uilp con richieste di flessibilità. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

01 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

LE RICHIESTE DI UIL E UILP

Con l’avvicinarsi delle elezioni, le pensioni sono sempre più al centro del dibattito politico e non mancano dati, a volte piuttosto differenti tra loro, circa la sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Per questo Uil e Uilp hanno diffuso un comunicato congiunto, nel quale viene evidenziate come spesso i numeri sulla previdenza italiana vengono “strapolati dal contesto sociale ed economico o spesso vengono valutati tenendo i valori troppo aggregati e confondendo la spesa assistenziale con quella per le pensioni. Il sistema previdenziale di un paese non può essere valutato se non nella sua interezza, avendo ben presenti le componenti pensionistiche, assistenziali, demografiche e sociali”. Dunque i due sindacati ritengono che sia necessario avviare al più presto i lavori della commissione istituzionale per la separazione della spesa assistenziale da quella previdenziale, che dovrà produrre “uno studio che mostri in maniera corretta l’impatto delle prestazioni di welfare erogate in Italia”.

Uil e Uilp segnalano anche di essere convinti che sia necessario “operare dei correttivi all’attuale struttura previdenziale italiana. Bisogna introdurre una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 63 anni, esigenza rispondente all’attuale situazione economica e coerente con le logiche di un sistema previdenziale contributivo; al contempo si deve prevedere un meccanismo che tuteli le future pensioni la cui adeguatezza è minacciata dalla forte discontinuità delle carriere; si devono, poi, sanare le storture ancora presenti nel sistema superando, ad esempio, le disparità di genere e valorizzando il lavoro di cura svolto in particolare dalle lavoratrici”.

APE SOCIAL, RITARDI PER I LAVORATORI PRECOCI?

Sono in tanti i lavoratori precoci che hanno chiesto di accedere all’Ape social e che stanno ancora aspettando, avendo diritto, l’erogazione della prestazione. In un comunicato l’Inps aveva fatto sapere che dai primi giorni di gennaio avrebbe iniziato a liquidare le prestazione e che i beneficiari avrebbero ricevuto i primi pagamenti “a partire dai primi di febbraio 2018”. Tuttavia c’è chi, sulla pagina Facebook del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, segnala di aver saputo che la procedura di liquidazione è iniziata solo pochi giorni fa e che quindi i pagamenti saranno eseguiti il primo marzo, visto che le pensioni devono essere liquidate entro i primi dieci giorni del mese per essere erogate all’inizio di quello successivo. Qualcun altro segnala di aver appreso dalla propria sede Inps che ancora la procedura di liquidazione non è cominciata. Il rischio, quindi, è che non tutti i precoci che ne hanno diritto riceveranno il pagamento dell’Ape social (con gli arretrati) nei tempi previsti dal comunicato Inps di dicembre.

I NUMERI DIMENTICATI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Sulle pagine dell’Avanti, Luigi Mainolfi si sofferma su come nella campagna elettorale “ascoltiamo proposte per casi particolari, nella logica del voto di scambio”. In particolare, dal suo punto di vista, la voce Pensioni è quella “più sfruttata per accalappiare consensi”. E su questo tema “prima di sparare proposte, bisognerebbe valutare elementi, come: 1) il rapporto tra il totale delle Pensioni e il Pil; 2) il rapporto tra il numero dei pensionati (10.064.508) e quello degli occupati (23.058.000); 3) il rapporto tra le minime, le medie e le massime pensioni, anche in funzione della propensione al consumo delle tre fasce di percettori; 4) il valore del debito pubblico e la sua tendenza; 5) il rapporto tra le pensioni, la spesa per l’assistenza (aumento annuale del 5,9%) e gli investimenti; 6) la percentuale dei disoccupati (11%) e il livello di occupazione (58,1%)”.

