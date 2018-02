RIFORMA PENSIONI 2018/ Rita, le novità previste con la circolare Covip (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 10 febbraio. La Covip ha diffuso una circolare relativa alla Rita. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

10 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

LA CIRCOLARE COVIP SULLA RITA

Mentre l’Ape volontario ancora non si può utilizzare, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha diffuso una circolare sulla Rendita integrativa temporanea anticipata che contiene diverse importanti indicazioni. La Rita, come noto, può essere richiesta da chi ha almeno 5 anni di anzianità contributiva nelle forme pensionistiche complementari e può rappresentare una boccata da ossigeno per chi, a dieci anni dal raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, si ritrova disoccupato da almeno 24 mesi: può infatti presentare domanda per avere la Rita e non restare quindi privo di reddito, ammortizzatori sociali e pensioni. In assenza di queste condizioni particolari, la Rita può comunque essere richiesta da chi, cessata l’attività lavorativa, si trova a non più di 5 anni dall’età anagrafica per la pensione di vecchiaia e con almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza.

La circolare 888 della Covip chiarisce che ora non è più necessario presentare un’attestazione dell’Inps sulla sussistenza dei requisiti sopra elencati. Basteranno gli estratti conto contributivi o delle dichiarazioni sostitutive. La Covip ha anche stabilito che l’erogazione della Rita deve avere una periodicità non superiore ai tre mesi. Inoltre, “nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della Rita, si ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui a essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche di relativi rendimenti”.

ELSA FORNERO PARLA DEGLI ATTACCHI RICEVUTI

Elsa Fornero ha parlato con alcuni giornalisti a margine di un incontro tenutosi a Milano e le è stato chiesto se non ritenga che ci si stato un acuirsi degli attacchi nei suoi confronti, visto anche che la cancellazione della sua riforma delle pensioni viene promessa da alcune forze politiche. L’ex ministra del Lavoro ha detto che questa situazione è sotto gli occhi di tutti, ma ha anche aggiunto di ricevere, “anche da persone che magari avrebbero avuto ragione di avercela con me, attestazioni di solidarietà” proprio per questi attacchi ricevuti. “Non credo ci sia mai stato il caso di un personalismo portato a questi estremi per una legge. Quindi ci sono chiari segni di cinismo e anche di vigliaccheria. Perché la vigliaccheria in certi ambienti politici è una dimensione molto frequente”, ha poi detto Fornero.

