RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 11 febbraio. Contributo di solidarietà per aiutare i giovani (ultime notizie)

11 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

LA PROPOSTA DI PADOVA INNOVATIVA

Una proposta per sostenere il futuro previdenziale dei giovani che coinvolge gli attuali pensionati arriva dall’Associazione Padova InnovAtiva. Il Mattino di Padova riporta le parole del Presidente Carlo Pasqualetto, che ha sottolineato come la fuga dei giovani italiani all’estero rappresenti un problema anche per la sostenibilità del sistema pensionistico. “La nostra proposta è che siano i pensionati, quelli che godono di trattamenti migliori, a spezzare questo esodo e a rimettere a posto il sistema. Loro potrebbero finanziare per dieci anni il riscatto della laurea, che costa circa 20 mila euro, a vantaggio dei giovani che lavorano in Italia. Con questo bonus, i migliori laureati potrebbero avere un incentivo in più a restare”, ha aggiunto Pasqualetto. Probabilmente se la proposta venisse concretizzata si potrebbe avere anche un effetto positivo sul numero di iscrizioni all’università.

“Pensiamo che perdere il contributo dei giovani laureati, sia in termini pensionistici che di creatività, sia gravissimo e proponiamo una soluzione: un contributo di solidarietà ai pensionati più ricchi per permettere uno sconto significativo sul riscatto degli anni di laurea ai neo laureati che rispettino i tempi previsti dal proprio corso di studi. Un incentivo per trattenere una parte vitale del Paese che potrebbe offrire una sponda allo sviluppo di un dibattito più ampio rispetto al tema delle pensioni per i giovani pressoché inesistente anche in questo periodo di campagna elettorale”, ha detto Pasqualetto davanti a Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi.

BERLUSCONI TORNA SULLE MINIME A 1.000 EURO

“Per vivere decorosamente servono almeno 1.000 euro al mese e noi li daremo a tutti i pensionati”. Così Silvio Berlusconi, intervenendo a Mattino Cinque, è tornato a ribadire uno degli impegni del programma elettorale del centrodestra. Nonostante la proposta sia simile a quelle della pensione di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, salvo che per l’importo, l’ex Premier ha criticato i pentastellati, spiegando che “una vittoria dei 5 stelle farebbe precipitare l’Italia in una grave crisi politica ed economica”. Berlusconi si è detto sicuro del fatto che sarà la sua coalizione a uscire vittoriosa dalle urne, ma ha anche spiegato che per fare in fretta le leggi servirà una maggioranza robusta e quindi ha invitato gli elettori a non votare gli altri partiti, dicendo che “votare per Pd o 5 Stelle è quasi come sprecare il voto”.

