Contratti statali/ Firmato rinnovo Scuola, ribellione Usb: “sciopero il 23 febbraio” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: rinnovo Scuola firmato, in tanti lo contestano. Usb, "pronti allo sciopero il prossimo 23 febbraio". Bonus e merito

12 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti Statali, Ministro Madia e sindacati in trattativa (LaPresse)

Non c’è pace per il mondo scolastico: dopo il rinnovo “improvviso” dei contratti statali per tutti i dipendenti Ata e docenti del comparto Scuola, i sindacati che non concordano per nulla con le scelte fatte dalle sigle presenti al tavolo dell’Aran sono sempre di più. In particolar modo furiosa è la reazione dell’Unione Sindacale di Base (Usb): il segretario Luigi Del Prete in una lunga nota ha espresso tutta la contrarierà alla firma sul rinnovo del contrato nazionale. «Sullo schema già sperimentato con le funzioni centrali, ieri abbiamo assistito alla ormai consueta accelerazione della trattativa ferma da settimane e mai veramente decollata, che ha portato nell’arco di 18 ore alla firma dell’ennesimo contratto a perdere per i lavoratori pubblici», si legge nel comunicato. L’Usb ha espresso nelle precedenti settimane dure e continue denunce, chiedendo ai confederali a non accettare le parti più irricevibili del nuovo contratto (tutoraggio e formazione nella funzione docente, aumento dei carichi a parità di salario). «Abbiamo cercato di portarli sulle nostre posizioni e condizionando la trattativa; questo li ha spinti a dare vita ad una trattativa vergognosa svolta su due tavoli: uno con le confederazioni complici di CGIL CISL e UIL e le loro organizzazioni della Scuola e l’altro ritenuto dall’ARAN marginale, con tutte le altre organizzazioni sindacali», conclude l’Usb, rilanciando lo sciopero totale della scuola il prossimo 23 febbraio. «Un’altra rappresentanza sindacale è possibile: siamo certi che i lavoratori della scuola daranno una sonora risposta alle prossime elezioni politiche, ma anche alle prossime elezioni RSU. Lo sciopero del 23 febbraio rimane e lo confermiamo a gran voce nella consapevolezza che è necessaria più di prima una presenza forte e numerosa dei lavoratori in piazza», chiude Del Prete.

BONUS E MERITO

Gli orari di servizio restano uguali, gli stipendi crescono anche se le cifre non sono “entusiasmanti”, commentano molti docenti Miur che da venerdì scorso hanno visto il primo aumento stipendiale dopo 9 anni di lotte e battaglie sindacali. Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016; da un minimo di 80,40 euro a un massimo di 110,70 euro, spiegano i sindacati negli annunci dopo la firma ufficiale. Per quanto riguarda il bonus merito dei docenti, per settimane restato all’interno delle polemiche tra Aran e sindacati, alla fine non verrà più distribuito dai dirigenti scolastici ma «confluirà in parte (il 60 per cento) nelle tasche degli insegnanti attraverso gli aumenti di stipendio e la restante parte (il 40 per cento) verrà contrattata a livello di istituzione scolastica», spiegano ancora le sigle confederali. Da ultimo, vengono mantenuti come prima il bonus di formazione da 500 euro per tutti gli insegnanti: serviranno ancora per l’acquisto di computer, tablet e corsi di formazione.

