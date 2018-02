NOIPA CEDOLINO FEBBRAIO 2018/ Pagamento stipendi Pa: date ed emissioni speciali (ultime notizie)

NoiPa cedolino febbraio 2018, il pagamento degli stipendi Pubblica Amministrazione: date pubblicazione ed esigibilità, emissioni speciali. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

NoiPa, cedolino febbraio 2018 (Foto: da Facebook)

Segnatevi questa data sul calendario: il 22 febbraio è il giorno di pubblicazione del cedolino NoiPa per la nuova mensilità. La data di esigibilità dello stipendio però è il 27 febbraio. Questa è la buona notizia, mentre la brutta riguarda gli aumenti di stipendio sulla busta paga del mese: sono previsti in quella di marzo. Con la chiusura delle trattativa per il rinnovo dei contratti, le tempistiche non consentono l'esborso dei primi aumenti. Bisognerà aspettare gli ultimi step burocratici per l'approvazione definitiva del contratto. Dopo le elezioni politiche ci saranno dunque le primi elezioni, mentre nei prossimi giorni sono attesi gli arretrati per i dipendenti statali, tramite un'emissione speciale. NoiPa non ha però emesso alcuna comunicazione in merito, quindi il condizionale è d'obbligo. Per il 15 febbraio comunque è fissata un'emissione di pagamenti urgenti, mentre il giorno successivo è prevista quella per i compensi del personale Miur e volontari dei Vigili del Fuoco.

NOIPA, CEDOLINO FEBBRAIO 2018: LE EMISSIONI SPECIALI

NoiPa ha pubblicato una nota in cui viene reso noto che per febbraio 2018 è in programma un'emissione speciale per il personale breve e saltuario. Questa notizia però non chiarisce se gli accrediti riguarderanno tutti i docenti supplenti che attendono gli stipendi arretrati. La situazione è molto disomogenea, ci sono infatti docenti che aspettano gli stipendi solo di pochi mesi, mentre altri sono in attesa degli stipendi legati alle supplenze svolte nel settembre scorso. Una buona notizia considerando la situazione che attraversano e che è descritta dal Miur: «In questi giorni in un altro articolo abbiamo affrontato la situazione non certo positiva dei docenti supplenti che non ricevono stipendi da mesi, in alcuni casi da settembre 2017, una situazione che sta creando molto malcontento e sfiducia nei docenti che molto spesso devono anche accollarsi le spese di viaggio per effettuare delle supplenze, non sono pochi infatti, i docenti che devono percorrere centinaia di kilometri per effettuare una supplenza».

