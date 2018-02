RIFORMA PENSIONI 2018/ Flessibilità meglio delle deroghe per l’Upb (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 12 febbraio. Il focus dell’Upb sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL FOCUS DELL'UPB

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha dedicato un focus alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, tra cui la deroga che è stata concessa a 15 categorie di lavori gravosi all’innalzamento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che scatterà dal 2019. Mf-Dow Jones riporta una sintesi del documento, nella quale si legge che nell'ultimo decennio “si è assistito a un graduale depotenziamento delle deroghe per interi settori/comparti a favore di quelle per tipologie di lavoro gravose e usuranti. Ciò tuttavia è avvenuto senza un disegno complessivo sufficientemente omogeneo e stabilendo requisiti di accesso all'agevolazione differenti a seconda della tipologia”. Fortunatamente la Legge di bilancio ha previsto, su pressione dei sindacati, la creazione di una commissione tecnico-scientifica per identificare le professioni usuranti con criteri quanto più possibile oggettivi.

In ogni caso, secondo l'Upb, “andrebbe fatta una riflessione sull'opportunità di mantenere nella loro configurazione attuale i trattamenti agevolati a favore di specifici settori e comparti”. L’idea di fondo è che “un mercato del lavoro più flessibile nella fase terminale delle carriere potrebbe consentire ad alcune tipologie di lavoratori di svolgere la propria attività con modalità meno gravose e contemplare, tra le funzioni, una posizione specifica per la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze ai più giovani”. Questo consentirebbe infatti “di ridimensionare la portata di deroghe ed esenzioni e di concentrare gli sforzi sui casi più rilevanti e urgenti”.

MEZZO MILIONI DI ITALIANI PRENDE LA PENSIONE DA OLTRE 37 ANNI

I dati resi noti dall’Inps sulla situazione delle pensioni italiane e sulla longevità di molti pensionati nostrani fanno impressione e fanno comprendere come siano realmente problematiche le prossime discussioni sul piano previdenziale dei prossimi decenni. In sostanza, ci sono quasi 700mila italiani che ricevono la pensione già da prima del 1982: i numeri, tra l’altro, non includono trattamenti di invalidità e neanche pensioni sociali. Insomma, quasi un milione di persone vive di pensione da quasi 40 anni, una cifra incredibile che certifica il “pensionato professionale”. «L’età alla decorrenza delle pensioni liquidate prima del 1980 è di 49,9 anni per la vecchiaia e di 46,4 per l’anzianità, mentre per i superstiti da assicurato è di 41,5 anni (45,7 per i superstiti da pensionato). Per i pensionati del settore privato l’età è un po’ più alta per i trattamenti di vecchiaia (compresa l’anzianità) con 54,7 anni, mentre è più bassa per i superstiti con appena 40,7 anni al momento della liquidazione della pensione», spiegano i dati Inps esposti nelle ultime ore. (agg. di Niccolò Magnani)

