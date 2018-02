Concorsi Pubblici/ Comune Venezia bando 200 agenti Polizia Municipale: scadenza e figure cercate (13 febbraio)

Concorsi Pubblici, ultime notizie: Comune di Venezia, bando 200 agenti Polizia Municipale, scadenza, figure cercate e requisiti. Comune Firenze, bando istruttore amministrativo

13 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Concorsi pubblici (LaPresse)

Continuiamo la nostra rassegna di “alert” per i maggiori concorsi pubblici presenti sul territorio italiano: ci fermiamo questa volta a Venezia dove nei prossimi giorni è atteso il tanto agognato bando di concorso per Polizia Municipale e personale funzionario e istruttori sempre all’interno del Comune veneziano. La giunta Brugnaro ha approvato il piano triennale di abbisogno del personale, che prevede quindi la stabilizzazione di numerose risorse da inserire in quei settori che non hanno beneficiato di un ricambio generazionale. I vigili urbani sono il corpo che riceverà il maggior numero di assunzioni, oltre alla parallela stabilizzazione di circa 100 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le nuove figure interessate, come riporta il sito del Comune di Venezia - in attesa del bando con scadenza e principali requisiti - sono: 40 nuovi Agenti di Polizia Locale da assumere con contratto di formazione e lavoro, per attività di controllo; 6 funzionari esperti giuridici; 50 agenti con contratto a tempo determinato di 6 mesi per necessità stagionali nelle attività di controllo delle spiagge, parchi cittadini e aree verdi attrezzate; 1 tecnico esperto in informatica; 3 istruttori addetti ufficio stampa. Il bando dovrebbe uscire a giorni, in modo da avere subito le iscrizioni già a partire dal mese di marzo prossimo.

FIRENZE, BANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: 23 POSTI, LE SCADENZE

Il prossimo 22 febbraio invece scade il bando di concorso pubblico a Firenze per i 23 posti da istruttore amministrativo del Comune toscano: i candidati al maxi concorso fiorentino possono ancora presentare la domanda di iscrizione sul sito web del Comune nella sezione dedicata Bandi e Concorsi, selezioni aperte, accedendo tramite Carta Nazionale dei Servizi, SPID, o accredito al Portale del Comune. Come riporta il portale LeggiOggi, per qualsiasi informazione è utile contattare il Contact Center del Comune di Firenze tel. 055 055 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 14, il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 17. Come riporta il bando di concorso, all’interno della domanda di iscrizione andranno inseriti una seria di moduli richiesti esplicitamente dallo statuto di concorso amministrativo: l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di € 10,00; a certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi); l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero. Qui si trovano invece tutti i requisiti principali e le altre documentazioni da presentare in sede di iscrizione.

© Riproduzione Riservata.