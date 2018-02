RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape e cumulo contributivo, la nota della Cosmed (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 13 febbraio. La nota della Cosmed su Ape volontaria e cumulo contributivo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

13 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

LA NOTA COSMED SU APE E CUMULO CONTRIBUTIVO

La Confederazione sindacale medici e dirigenti fa notare che “sono passati 14 mesi dall’approvazione della legge di bilancio per il 2017 che ha introdotto importanti novità previdenziali, quali il cumulo gratuito, esteso anche alle casse professionali, e l’anticipo pensionistico Ape volontaria”. Tuttavia ancora questi diritti previdenziali non trovano piena applicazione. Cosmed evidenzia che i ritardi sul cumulo contributivo stanno causando problemi molto seri a coloro che sono senza lavoro o l’hanno lasciato pensando di poter usufruire di questo nuovo istituto, senza il quale la pensione resta ancora lontana. “L’ultima tappa riguarda la stipula di una convenzione tra Casse previdenziali autonome ed Inps, che risulta in dirittura di arrivo rendendo nel giro di qualche mese l’intera procedura operativa. Ma occorre fare presto senza dilatare ulteriormente i tempi”. Per quanto riguarda l’Ape volontaria, a mancare ancora è invece la circolare applicativa dell’Inps. Anche in questo caso il ritardo crea dei problemi a chi si è programmato il futuro in un certo modo, ma non riesce a concretizzarlo.

“La complessità delle questioni sollevate, e i molteplici interessi ed attori coinvolti, non giustifica l’abbandono di milioni di lavoratori, che hanno il diritto di programmare il proprio futuro pensionistico secondo quanto stabiliscono le leggi di questo Paese”, aggiunge Cosmed. La Confederazione fa anche notare che “le pensioni stanno diventando un oggetto misterioso per la maggioranza dei cittadini che versano, puntualmente e ogni mese, più di un terzo delle loro risorse contrattuali (nel caso dei dipendenti), senza ricevere nemmeno un estratto conto e una minima assistenza”.

QUOTA 41, PROGRAMMI SIMILI TRA LEGA E M5S

Lega Nord e Movimento 5 Stelle da molti vengono dati come “possibili” alleati una volta che il centrodestra non dovesse vincere con piena maggioranza alle prossime elezioni: in tanti non lo ritengono possibile, ma se si guarda il programma ad esempio sulle pensioni forse qualche dubbio rimane. Sia per Salvini che per Di Maio, la legge Fornero sarebbe se non proprio da smantellare, quantomeno da rivoluzionarie completamente. Per entrambi i partiti, Quota 41 - l’età minima di contributi versati per poter accedere alla pensione - e Quota 100, ovvero la somma di età anagrafica e contributiva superiore a 100, non sono ancora state esplicate alla perfezione in questa campagna elettorale. In particolare, come osserva Today.it, Di Maio finora sul Blog delle Stelle ha assicurato che la Quota 41 non sarà solo per i lavoratori precoci, «ci vuole una certa flessibilità in uscita intorno a quota 100». Di contro, Salvini al Sole 24 ore negli scorsi giorni aveva spiegato che tutti noi andremo in pensione con 41 anni di contributi, «e comunque non oltre quota cento, che corrisponde alla somma tra età anagrafica e contributiva».

© Riproduzione Riservata.