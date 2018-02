RIFORMA PENSIONI/ Quota 41, esodati e Opzione donna nel programma della Lega (ultime notizie)

14 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL PROGRAMMA DELLA LEGA

La Lega ha messo a punto un programma elettorale che, come si legge sul sito del partito di Matteo Salvini, “si aggiunge a quello comune della coalizione di centrodestra”. Un capitolo è dedicato alla pensioni e l’incipit è piuttosto netto: “La pensione è un diritto non negoziabile per chi ha lavorato una vita. È dovere dello Stato garantirla senza cambi in corsa”. Per questo la Lega propone, tra le altre cose, di bloccare l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, ripristinare Quota 41 con non più di tre anni di contribuzione figurativa, introdurre un bonus contributivo per le donne pari a 9 mesi per ogni figlio avuto (fino a massimo tre figli), prorogare per tutto il 2018 Opzione donna, varare la nona salvaguardia degli esodati ed equiparare le aliquote di versamento per i lavoratori parasubordinati a quelle di artigiani, commercianti e agricoli, che devono essere bloccate al 23%.

A copertura di questi interventi, oltre che dell’introduzione di Quota 41 e Quota 100 e delle pensioni di vecchiaia ante-riforma Fornero, si prevede l’eliminazione dell’Agenzia nazionale dell’ispettorato, l’unificazione del corpo medico Inps nell’Inal per l’accertamento delle invalidità civili, abolendo l’assegnazione delle pensioni di invalidità alle commissioni regionali, l’istituzione di un’anagrafe generale dell’assistenza dove inserire tutte le prestazioni erogate da organismi centrali e territoriali. Inoltre, per la Lega vanno rivisti Ape e Rita, oltre che eliminata qualsiasi forma di decontribuzione a fini previdenziali, da sostituire con credito d’imposta.

APE AL VIA E LA GAFFE DI BERLUSCONI

L’Ape volontario è finalmente accessibile. Paolo Gentiloni su Twitter ha scritto: “Da oggi parte Ape volontario che consente a molti lavoratori over 63 di chiedere di andare in pensione in anticipo con un prestito a condizioni agevolate. Più libertà di scelta per le persone, sostenibilità per il sistema pensionistico”. Tito Boeri, presentando il simulatore online sul sito dell’Inps e annunciando che è possibile presentare la domanda di certificazione, primo passaggio per accedere all’Ape, ha detto che quest’anno la platea dei potenziali beneficiari della misura è di circa 300.000 persone, mentre l’anno prossimo saranno altre 115.000. Silvio Berlusconi è stato invece protagonista di una piccola gaffe parlando davanti alla platea di Confcommercio. Ha infatti ricordato di aver già in passato aumentato le pensioni minime come promette di fare ora. Solo che ha detto che le aveva portate a mille lire, anziché a un milione di lire.

