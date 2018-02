RIFORMA PENSIONI & APE VOLONTARIA/ Oggi 15 febbraio. Il parere di Cgil, Cisl e Uil (ultime notizie)

Riforma pensioni e Ape volontaria, oggi 15 febbraio. Il parere di Cgil, Cisl e Uil. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

15 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

IL PARERE DI CGIL, CISL E UIL SULL'APE VOLONTARIA

Il via all’Ape volontario viene salutato con favore dalla Cisl, il cui Segretario confederale Ignazio Ganga evidenzia che si tratta di un’opportunità importante per i lavoratori che si aggiunge alla Rita e all’Ape social. Il sindacalista, secondo quanto riporta il sito dei Conquiste del lavoro, avverte però che “la flessibilità nell'accesso alla pensione non può evidentemente ridursi ad un ’prestito’ seppure agevolato come l'Ape volontario, ma, a fronte dei vincoli della finanza pubblica, dovrà diventare strutturale allo scopo di colmare un indubbio vuoto che il legislatore del 2011 aveva generato con un’impostazione normativa oltremodo rigida di accesso alla pensione”. Di parere opposto la Cgil. Susanna Camuso spiega infatti che “l'Ape volontaria è uno strumento che ributta sulle persone quello che non si è voluto fare in termini di flessibilizzazione del sistema previdenziale. Non siamo affascinati da questa gara dei numeri: il sistema è troppo rigido e non risponde alle esigenze e difficoltà delle persone”.

La Uil, invece, si limita a evidenziare che “l’Ape volontaria è stata una scelta del Governo e saranno i lavoratori a valutare liberamente se utilizzarla o meno”. Per il Segretario generale Carmelo Barbagallo è più importante “sottolineare quanto ottenuto su un altro fronte, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e all’impegno del sindacato”, ovvero l’aumento delle categorie dei lavori gravosi. “Nella prossima legislatura, chiederemo che si avvii la terza fase sulla previdenza per affrontare il tema della flessibilità per tutti a 63 anni”, oltre che “per eliminare le disparità di genere che penalizzano le donne, per valorizzare il lavoro di cura e per dare più peso alle future pensioni dei giovani”.

APE VOLONTARIO, ACCESSO LIBERO AL SIMULATORE

Tito Boeri ha dato l’annuncio ufficiale che da oggi è possibile presentare la domanda di certificazione per l’Ape volontario sul sito dell’Inps, dove è pure presente un simulatore che aiuta a verificare la convenienza o meno dell’Anticipo pensionistico volontario. Il Presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale ha spiegato che "è fondamentale che le persone che guardano a questo strumento e pensano di utilizzarlo siano perfettamente consapevoli e facciano una scelta consapevole”. Ragione per cui l’Inps ha voluto realizzare il simulatore “che può essere consultato online dal sito dell'Istituto anche attraverso il proprio cellulare”. Come riporta Adnkronos, l’accesso al simulatore non è vincolato al possesso delle credenziali del sito Inps e dunque può essere utilizzato anche da chi non è registrato. Discorso diverso per la domanda di certificazione Ape: in quel caso occorre essere in possesso del Pin.

