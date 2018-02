LAVORO NERO/ I 4 milioni di occupati da recuperare con un taglio

L'Italia è il Paese europeo con i livelli più alti di lavoro sommerso. Si potrebbe contrastare questo fenomeno aiutando anche l'occupazione generale. GIUSEPPE SABELLA

16 febbraio 2018 Giuseppe Sabella

Buone notizie che arrivano dall'Europa sul fronte del lavoro e dell'occupazione. In un anno, il numero di senza lavoro nell'Eurozona si è ridotto di due milioni. Curioso che sia proprio l'Italia a fare da traino alla ripresa occupazionale. Tra dicembre 2016 e dicembre 2017, il numero di senza lavoro si è ridotto di due milioni, e più della metà della diminuzione vista nell'Ue è stata possibile "grazie alla flessione in quattro Paesi: Spagna (460mila), Italia (270mila), Francia (200mila) e Polonia (190)".

L'esecutivo comunitario sottolinea i cambiamenti positivi registrati a livello generale. Attualmente la popolazione attiva europea (15-64 anni) è di 240,3 milioni di persone, vale a dire 4,3 milioni in più rispetto ai livello del 2008, l'anno in cui è scoppiata la crisi. In un anno l'occupazione è crescita dell'1,7%, che nella pratica vuol dire quattro milioni di lavoratori in più (di questi, 2,7 milioni sono nella zona euro), e ancor più in generale il tasso occupazionale dell'Ue per la fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni "è aumentato costantemente nel corso degli ultimi tre anni", attestandosi al 72,3% nel terzo trimestre del 2017. Si tratta del "livello più alto mai registrato", secondo la Commissione europea.

Nel nostro Paese, inoltre, i maggiori progressi in termini di taglio alla disoccupazione giovanile, che resta però la terza più elevata: 32,2%, dietro a Grecia (40,8%) e Spagna (36,8%). Tasto dolente, ma lo sappiamo, le politiche attive del lavoro: il mercato del lavoro italiano è infatti uno di quelli dove si fa più fatica a rientrare una volta usciti. L'Italia è il terzo Paese dell'Ue per tasso di disoccupazione di lunga durata, quella che va dai 12 ai 24 mesi, dietro Grecia e Spagna. E poi ancora l'Italia è quella che più di tutti fa fatica a intercettare il potenziale lavorativo esistente. L'11,4% della popolazione in età attiva sarebbe abile al lavoro, ma oltre a non svolgerlo neppure lo cerca. È questo il dato più elevato d'Europa.

Ora, alcune riflessioni: come si diceva in un recente articolo, in Italia quasi 4 milioni di persone sono occupate e non risultano tali. L'Italia è il Paese europeo con i livelli più alti di lavoro sommerso. Probabilmente non si tratta di lavoratori che guadagnano cifre enormi, sta di fatto che il lavoro nero è per definizione irregolare e che, a questo punto, sarebbe importante capire quale rapporto esiste tra 4 milioni di lavoratori in nero e i livelli occupazionali. Non solo, ma più di qualcheduno di questi 4 milioni di lavoratori in nero beneficia, anche, di strumenti di ammortizzazione sociale.

Non che il lavoro sommerso sia problema solvibile con uno schioccar di dita, certo è che come si contrasta la criminalità organizzata, si può contrastare anche il nero. In molti casi, coloro che lavorano in nero sono alle dipendenze di imprese che non sono in grado di pagare il costo del lavoro. Come uscirne? Iniziamo col tagliare il cuneo fiscale, in modo tale da alleggerire i costi sulle imprese e, anche, in busta paga. Gli avvocati del diavolo rispondono che bisogna rispettare gli equilibri di finanza pubblica. Si ricordino cos'ha fatto Mariano Rajoy nel 2014: la riforma del fisco che ha attuato la Spagna la possiamo fare anche noi. Stop alla retorica dei conti in ordine, perché l'Europa in presenza di progetti di riforme strutturali concede flessibilità finanziaria. Basta non investire i soldi "guadagnati" a Bruxelles in spesa pubblica.

