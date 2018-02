RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape aziendale, innovazione anche per le imprese (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 16 febbraio. È entrato in funzione anche l’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA NOVITÀ DELL'APE AZIENDALE

L’Ape volontario è finalmente utilizzabile, rendendo quindi disponibile una delle novità più attese nel sistema previdenziale. Tuttavia Stefano Patriarca, dalle pagine del Sole 24 Ore, ricorda che l’innovazione certamente più interessante è quella dell’Ape aziendale, “cioè la possibilità per il datore di lavoro o per un fondo di solidarietà o per un ente bilaterale (ad esempio i fondi interprofessionali) di erogare una somma equivalente almeno ai contributi pensionistici che il lavoratore avrebbe percepito negli anni per i quali prende l’Ape”. Il consulente di palazzo Chigi ricorda che questa somma va ad aumentare il montante contributivo del lavoratore, in modo da incrementare l’importo dell’assegno che andrà a incassare al momento del pensionamento. “In tal modo il lavoratore potrà lasciare l’attività fino a tre anni prima, avere per quel periodo il reddito-ponte e la rata che pagherebbe limitata al rimborso del capitale già percepito, senza oneri per il finanziamento. In definitiva avrebbe un prestito a costo zero”.

Patriarca evidenzia anche un vantaggio per le imprese, visto che versando i contributi direttamente all’Inps potrebbero detrarli integralmente dal reddito d’impresa. Dunque si ha a disposizione uno strumento “per agevolare l’uscita dal lavoro e per gestire i problemi legati alla ristrutturazioni aziendali che necessitano di interventi di sostegno al reddito dei lavoratori anziani o per gestire il turnover senza penalizzare i redditi dei lavoratori più anziani, creando uno spazio per l’occupazione dei giovani”. Vedremo se l’Ape aziendale verrà effettivamente utilizzato.

BERLUSCONI NON ESCLUDE ADEGUAMENTO PENSIONI FINO A 1.500 EURO

Parlando davanti alla platea degli associati della Coldiretti, Silvio Berlusconi ha ribadito la volontà, in caso di vittoria alle elezioni, di alzare le pensioni minime a 1.000 euro al mese, “anche per tutte le mamme d’Italia, che lavorano tutti i i giorni, comprese la notte e le domeniche”. Secondo quanto riporta il sito del Giornale, l’ex Premier ha però aggiunto che verrà compiuta una valutazione per “vedere se sarà possibile un adeguamento delle pensioni sopra ai mille euro, diciamo fino ai 1.500 euro al mese”. Un nuovo passo in avanti, quindi, rispetto alla promessa iniziale, che era appunto quella di portare le minime a 1.000 euro. Berlusconi ha anche ricordato l’impegno per varare un reddito di dignità da destinare a circa 10 milioni di persone che sono sotto la soglia di povertà. Una misura in grado anche di far aumentare i consumi, specie di beni alimentari.

