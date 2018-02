RIFORMA PENSIONI 2018/ Il punto di Leonardi su Ape social e volontario (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 17 febbraio. Il punto di Leonardi su Ape social e volontario. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL PUNTO DI LEONARDI SULL'APE

Dopo l’avvio in settimana dell’Ape volontario, Marco Leonardi ci tiene a evidenziare che “tra il 2017 e il 2020 andranno in pensione prima dei requisiti più di 100 mila persone. E con criteri più giusti e obiettivi delle salvaguardie del passato. Un risultato non scontato”. Il consigliere economico di palazzo Chigi è stato intervistato da Repubblica e ha colto l’occasione anche per spiegare come stanno le cose rispetto alle nuove categorie di lavori gravosi che possono accedere all’Ape social. Almeno teoricamente, visto che l’Inps dice di non poter accettare ancora le domande perché non sa come poter individuare le categorie beneficiarie. Leonardi ha detto che il decreto del ministero del Lavoro che esenta tutte le 15 categorie, comprese le quattro nuove, “è pronto. Ed è pronta anche la circolare Inps che amplia la platea dell’Ape sociale nel 2018 alle mamme con figli, ai lavoratori a termine, ai caregivers e ai gravosi, appunto. Lì si fa riferimento ai codici Istat che definiscono le singole mansioni”.

L’economista ha anche escluso che ci siano dissidi sulle nomine della commissione (chiesta dai sindacati) che dovrà occuparsi di individuare altre professioni da “salvaguardare”, spiegando che prima delle elezioni arriverà il decreto che consentirà l’avvio dei suoi lavori. Leonardi ha anche definito incoraggianti i dati relativi all’utilizzo del simulatore dell’Ape volontario sul sito Inps (90.000 simulazioni) e alle domande di certificazione inoltrate (2.400) per accedere a questa forma di Anticipo pensionistico, aggiungendo di fare affidamento sui “patronati per guidare chi ne ha bisogno”.

APE SOCIAL, IN 14.000 ANCORA IN ATTESA DEL PAGAMENTO

Mentre ha preso ufficialmente il via l’Ape volontario, l’Inps avrebbe accolto solamente circa 28.000 domande di Ape social sulle complessive 85.000 presentate nel 2017, “lasciandone per ora nel limbo di un’ulteriore istruttoria l’11% (quasi 10 mila)”. Lo scrive Repubblica, segnalando anche che al 5 febbraio, inoltre, la metà di quelle accolte ancora non è stata pagata e circa 14.000 persone stanno attendendo di ricevere il primo assegno della prestazione cui hanno diritto. Il quotidiano romano segnala anche che sono ferme le domande di Ape social per le 4 nuove categorie di lavori gravosi individuate dalla Legge di bilancio. Il Presidente dell’Inps Tito Boeri ha spiegato che non ci sono ancora le indicazioni legislative necessarie e solo dopo che saranno rese disponibili “le domande dovranno essere reinoltrate e, se accettate, i pagamenti saranno retrodatati”.

© Riproduzione Riservata.