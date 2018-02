RIFORMA PENSIONI 2018/ Le proposte Confesercenti tra esodati e Ape (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 18 febbraio. Le proposte Confesercenti tra esodati e Ape. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

18 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PROPOSTE CONFESERCENTI

Confesercenti ha messo a punto “10 proposte per il nuovo Governo”. L’ottava riguarda le pensioni, in quanto “gli interventi di aggiustamento della Fornero - in particolare per quanto riguarda anticipo pensionistico e meccanismo di adeguamento all’età media - hanno escluso clamorosamente i lavoratori autonomi. Un problema che, per i commercianti, si somma a quello degli esodati: centinaia, forse migliaia, di imprenditori che hanno rottamato la licenza e, per un contrasto di normative tra Inps e Camere di Commercio, si trova senza pensione e senza lavoro”. Non mancano infatti casi di commercianti che si sono visti negare il diritto di accedere al prepensionamento mediante la rottamazione della licenza. Un problema che Confesercenti definisce “gigantesco, che riguarda una platea potenziale di migliaia di imprenditori, e che nasce da una confusione normativa: i tempi indicati per la richiesta di accesso al beneficio non corrispondono a quelli concessi dalle camere di commercio per la chiusura dell’attività”.

Fortunatamente “basterebbe una norma specifica ed il problema sarebbe risolto”. La Confederazione che riunisce imprese del commercio, del turismo e del terziario propone anche di “introdurre un sistema efficace che permetta l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, favorendo l’uscita dei lavoratori più anziani particolarmente necessaria per le Pmi”. Di fatto una staffetta generazionale. Presentando le proposte, Patrizia De Luise, Presidente nazionale di Confesercenti, ha evidenziato che c’è scetticismo da parte delle imprese rispetto alle tante promesse che stanno emergendo dalla campagna elettorale.

APE SOCIAL, IN 14.000 ANCORA IN ATTESA DEL PAGAMENTO

Mentre ha preso ufficialmente il via l’Ape volontario, l’Inps avrebbe accolto solamente circa 28.000 domande di Ape social sulle complessive 85.000 presentate nel 2017, “lasciandone per ora nel limbo di un’ulteriore istruttoria l’11% (quasi 10 mila)”. Lo scrive Repubblica, segnalando anche che al 5 febbraio, inoltre, la metà di quelle accolte ancora non è stata pagata e circa 14.000 persone stanno attendendo di ricevere il primo assegno della prestazione cui hanno diritto. Il quotidiano romano segnala anche che sono ferme le domande di Ape social per le 4 nuove categorie di lavori gravosi individuate dalla Legge di bilancio. Il Presidente dell’Inps Tito Boeri ha spiegato che non ci sono ancora le indicazioni legislative necessarie e solo dopo che saranno rese disponibili “le domande dovranno essere reinoltrate e, se accettate, i pagamenti saranno retrodatati”.

© Riproduzione Riservata.