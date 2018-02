Contratti statali/ Pro e contro sul rinnovo docenti: ecco cosa cambia (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie e novità di oggi 19 febbraio: pro e contro sul rinnovo Scuola per i docenti. Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur

19 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

Gli orari di servizio restano uguali, gli stipendi crescono anche se le cifre non sono “entusiasmanti”, commentano molti docenti Miur che nei giorni scorsi hanno visto il primo aumento stipendiale dopo 9 anni di lotte e battaglie sindacali. Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016; da un minimo di 80,40 euro a un massimo di 110,70 euro, spiegano i sindacati negli annunci dopo la firma ufficiale. Per quanto riguarda il bonus merito dei docenti, per settimane restato all’interno delle polemiche tra Aran e sindacati, alla fine non verrà più distribuito dai dirigenti scolastici ma «confluirà in parte (il 60 per cento) nelle tasche degli insegnanti attraverso gli aumenti di stipendio e la restante parte (il 40 per cento) verrà contrattata a livello di istituzione scolastica», spiegano ancora le sigle confederali. Da ultimo, vengono mantenuti come prima il bonus di formazione da 500 euro per tutti gli insegnanti: serviranno ancora per l’acquisto di computer, tablet e corsi di formazione.

L’APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI PA: “AUMENTI RIDICOLI”

Come nella Scuola anche nei comparti centrali della Pubblica Amministrazione non a tutti è andato “a genio” il rinnovo siglato nelle scorse settimane dall’Aran e dai sindacati nazionali. Stando all’Anquap - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche - il rinnovo dei contratti statali in termini di risorse è sostanzialmente “ridicolo”. «La misura è colma e dopo anni di blocco delle retribuzioni ed enormi carichi di lavoro reagiremo con il blocco degli uffici di segreteria e con le dimissioni in bianco. La soluzione c’è: riaprire la trattativa per rispettare e riconoscere il lavoro dei Direttori e del personale Ata», spiega il comunicato apparso sul portale Orizzonte Scuola esposto in vista dello sciopero il prossimo 22 febbraio davanti al Ministro dell’Istruzione per esprimere l’intera insoddisfazione sui contenuti normativi del rinnovo siglato su Comparti Centrali e Istruzione & Ricerca 2016-2018. «A seguire Anquap terrà un’assemblea pubblica presso il Centro Congressi Cavour durante la quale saranno messe sul tavolo le proposte alternative al contratto», chiude il comunicato di protesta che promette un’altra settimana assai calda per la Pubblica Amministrazione alle prese con le ultime schermaglie prima della firma definitiva anche di altri comparti Pa.

