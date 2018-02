RIFORMA PENSIONI 2018/ Cambio mansione, la proposta di Chiara Saraceno (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 19 febbraio. Cambio mansione, la proposta di Chiara Saraceno. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

19 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LA PROPOSTA DI CHIARA SARACENO

Chiara Saraceno torna ad affrontare il tema pensioni con un articolo su Repubblica. La sociologa e filosofa inizialmente ricorda come nel nostro Paese accanto alla concessione delle baby pensioni ci sono state diverse categorie professionali per le quali è stato ed è importante lavorare fino a 70 anni. “Eppure, sia in passato che nell’attuale dibattito sulla opportunità o meno di mantenere la riforma Fornero, la discussione continua a rimanere concentrata sull’età alla pensione, sui requisiti minimi e massimi, sulle possibili eccezioni, sulla sostenibilità finanziaria del sistema”, scrive ancora la sociologa, spiegando che si tratta certo di “temi importantissimi, che tuttavia ignorano la questione di come rendere sostenibile rimanere al lavoro anche in età molto matura modificando le condizioni di lavoro con l’avanzare dell’età”.

Dal suo punto di vista, quindi, “se è vero che non è possibile continuare a fare alcuni lavori anche in età anziana, vuoi perché troppo rischioso, vuoi perché il rendimento è inferiore, invece dell’alternativa secca tra continuare nello stesso lavoro o cercare di andare in pensione, bisognerebbe incominciare a pensare a curricula lavorativi che tengano conto dell’età”. Per esempio, un muratore, anziché stare sulle impalcature, “potrebbe utilmente essere utilizzato, anche con un’adeguata formazione e aggiornamento, nella piccola manutenzione di edifici pubblici e privati”. Per Saraceno, quindi, “se venisse offerta la possibilità di cambiare mansione, magari anche con una riduzione dell’orario di lavoro, forse molti non aspetterebbero la pensione come una liberazione da ottenere il prima possibile”.

GENTILONI, “NON SI TORNA INDIETRO SUL SISTEMA APE”

In un editoriale apparso oggi sul Sole 24 ore in vista delle prossime elezioni, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha voluto ribadire, una volta di più, che lo sforzo fatto dal Governo sulla riforma delle pensioni non dovrà subire bruschi dietrofront, qualsiasi governo salirà nei prossimi mesi. «L’Italia non può permettersi di rinunciare alla serietà sui conti pubblici e alla riduzione del debito. L’Italia non può immaginare di buttare giù le riforme del mercato del lavoro», scrive il Premier sul quotidiano economico di Milano e aggiunge, «non dobbiamo rischiare di pregiudicare la sostenibilità del sistema pensionistico; o di mettersi ai margini dell'Europa che, nei mesi prossimi, aprirà un cantiere di riforma cruciale del quale l’Italia deve essere protagonista. Guai a tornare indietro. E guai a restare fermi, paghi dei risultati raggiunti». Secondo Gentiloni la credibilità dei governi a guida Pd verrà confermata dalle urne e dovrà rimanere un punto solido anche per il futuro del sistema Italia in Europa: per questo il sistema Ape non dovrà subire dietrofront altrimenti si rischia, secondo il Pd, di aggravare una situazione già piuttosto delicata come quello della previdenza dei prossimi anni. (agg. di Niccolò Magnani)

