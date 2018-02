RIFORMA PENSIONI/ Via dal lavoro a 60 anni, la richiesta di Pcl e Scr (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 2 febbraio. Il programma di Pcl e Scr chiede di cancellare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA PROPOSTA DI PCL E SCR

Il Partito comunista dei lavoratori e Sinistra classe rivoluzione hanno presentato il loro programma elettorale, nel quale si parla anche di pensioni. Il paragrafo in merito ha un titolo eloquente “Pensioni pubbliche e dignitose per tutti”. Si fa notare che “viviamo in un mondo paradossale, dove tutto funziona all’incontrario”. Il riferimento è al fatto che la disoccupazione giovanile è alta, ma si continua ad alzare l’età pensionabile, costringendo quindi i lavoratori più anziani a restare al loro posto. “Si dice che questo è necessario per i conti dell’Inps. In realtà le casse dei lavoratori dipendenti sono sostanzialmente in pareggio. Il problema è che sono a carico dell’Inps una gran quantità di spese che niente hanno a che fare con le pensioni. È il caso degli ammortizzatori sociali, ma anche della decontribuzione fiscale sulle nuove assunzioni regalata da Renzi agli imprenditori assieme al Jobs Act”, sta ancora scritto nel programma.

Dunque per creare occupazione giovanile occorre mandare in pensione “chi ha già lavorato tutta una vita”. Per Pcl e Scr bisogna per questo cancellare la Legge Fornero e consentire il pensionamento dopo 35 anni di lavoro o a 60 anni di età. Inoltre, la pensione che viene percepita deve essere “pari all’80% dell’ultimo salario e comunque non inferiore al salario minimo”. Ovviamente questo potrebbe comportare un aumento del debito pubblico. E a questo proposito il programma prevede l’abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione, il “rifiuto del pagamento del debito, tranne che ai piccoli risparmiatori” e la “rottura unilaterale dei trattati europei”.

LA DOMANDA DEL CODS IN VISTA DELLE ELEZIONI

Si avvicinano le elezioni politiche e non manca chi, attraverso Facebook, prende una posizione netta rispetto ai partiti in campo. Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ha chiesto ai suoi membri se ritengono necessario questo passaggio, specificando che a suo parere bisognerebbe “continuare a svolgere il compito che ci siamo assegnate che è quello sia di fare emergere le problematiche che affliggono la platea femminile sottoponendole a chi con organizzata competenza può al meglio rappresentarle nelle sedi deputate”, oltre ad “appoggiare e sostenere attivamente e con il rinnovato impegno di farlo nella maniera più efficace possibile, il lavoro delle Organizzazioni Sindacali esistenti e delle Commissioni che si andranno a formare con il nuovo assetto di Governo che andrà, post elezioni politiche, a gestire il nostro Paese”. Una strategia che in effetti sembra avere più chance di funzionare. Ma, dato che anche nei comitati c’è democrazia, il dibattito sul tema è aperto anche nel Cods.

© Riproduzione Riservata.