Sciopero oggi 2 febbraio 2018/ Magistrati, Poste, Telecomunicazioni e autobus Pisa: orari e modalità

Sciopero oggi 2 febbraio 2018: Magistrati, Poste, Telecomunicazioni e autobus Pisa, orari e modalità. Le ultime notizie sulle agitazioni dei lavoratori proclamate dai sindacati

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Sciopero oggi 2 febbraio 2018 (Immagine di repertorio, LaPresse)

Quella di oggi è una giornata ricca di scioperi e di conseguenza di disagi. Partiamo da quello proclamato dall'Unione Nazionale Giudici di Pace e Associazione Nazionale Giudici di Pace: è prevista l'astensione dalle udienze. Il settore Magistrati è coinvolto anche per lo sciopero dei giudici onorari di tribunali e dei vice procuratori onorari: astensione dalle udienze civili e penali, come specificato da Federmot, Unimo, Mou. Oggi è sciopero anche nel settore scolastico, visto che ne è stato proclamato da Anief uno che coinvolge il personale Docente e Ata a tempo indeterminato e determinato: previsto sciopero degli scrutini e delle attività connesse. Passiamo ora alle agitazioni che riguardano il settore delle Telecomunicazioni. Nel mirino Telecom Italia SpA e Tim SpA. Snater ha proclamato uno sciopero che riguarda il Personale 119 Full Time e Aoa-Tecnici On-Field: ultimi 120 minuti a fine turno e blocco prestazioni straordinarie e aggiuntive, restante personale ultimi 90 minuti a fine turno e blocco prestazioni straordinarie e aggiuntive. Quello proclamato invece da FlmUniti-Cub prevede sciopero nelle ultime 2 ore a fine turno e delle prestazioni ore di lavoro supplementari, straordinarie, franchigie e reperibilità. Cisal-Comunicazione ha proclamato uno sciopero di 120 minuti a fine turno, la sospensione dello straordinario, reperibilità e tutte le prestazioni aggiuntive.

SCIOPERO OGGI: POSTE-COMUNICAZIONI E AUTOBUS PISA

A scioperare oggi sono anche i lavoratori del settore Poste-Comunicazioni, in particolare quelli di Poste Italiane SpA. Vediamo in quali modalità... Cobas Pt-Cub-Usb hanno proclamato lo sciopero del lavoro straordinario in ogni settore, prestazioni in flessibilità operativa ed aggiuntive nel settore recapito. Cobas Poste Lavoro Privato invece sciopero delle prestazioni aggiuntive e straordinarie. Ancor più disagi ha provocato però lo sciopero autobus a Pisa oggi, venerdì 2 febbraio 2018, dei lavoratori Ctt Nord. Le segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle ore 11.59 alle ore 15.59 per il personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai depositi aziendali. Garantite dunque le corse da inizio turno alle 11.58 e quelle dalle ore 16.00 a fine turno. Sciopero di 4 ore a fine turno invece per il personale di impianti fissi (uffici, officine).

© Riproduzione Riservata.