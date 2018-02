RIFORMA PENSIONI 2018/ La petizione del Fatto Quotidiano sui vitalizi (ultime notizie)

20 febbraio 2018

LA PETIZIONE SUI VITALIZI DEI POLITICI

Il Fatto Quotidiano ha deciso di dare vita a una petizione online indirizzata ai partiti che si presentano alle elezioni politiche del 4 marzo, per chiedere loro un intervento sui vitalizi dei politici. “Vero che a partire dal 2012 il sistema è stato riformato. E il vecchio sistema di calcolo dei vitalizi è stato rimpiazzato dal contributivo. Ciononostante, il trattamento dei rappresentanti del popolo continua a presentare elementi di smaccato favore rispetto a quello riservato ai normali lavoratori. A cominciare dall’età pensionabile”, si legge nel testo della petizione, dove si ricorda che ci sono ex parlamentari che intascano assegni di circa 2.000 euro netti al mese pur essendo stati pochi giorni in carica o non avendo nemmeno messo piede in aula. Inoltre, ci sono differenti requisiti pensionistici tra un parlamentare e un normale cittadino.

“Per esempio gli eletti per la prima volta nel 2013, considerando il fatto che la legislatura è durata 4 anni 6 mesi e un giorno, con 5 anni di contributi versati, il 15 settembre 2017 hanno maturato a 65 anni il diritto ad una pensione di circa mille euro. Chi sarà eletto anche per un secondo mandato, con 10 anni di contributi, potrà iniziare a percepire l’assegno previdenziale addirittura a 60 anni”. Questo quando per i normali cittadini l’età pensionabile l’anno prossimo salirà a 67 anni. La petizione si chiude con la proposta di ricalcolare tutti i vitalizi in essere con il sistema contributivo, elevare il limite d’età per la percezione dell’assegno e introdurre un tetto massimo al vitalizio di 5.000 euro lordi al mese.

LA RICHIESTA AL PD PER GLI ESODATI SENZA SALVAGUARDIA

Cesare Damiano ha ricordato che tra le misure pensionistiche che bisognerebbe varare nella prossima legislatura c’è anche la nona salvaguardia degli esodati. Ci sono infatti ancora persone che non hanno avuto la possibilità di accedere all’ottavo provvedimento che, si diceva, sarebbe dovuto essere l’ultimo. Elide Alboni, amministratrice del Comitato esodati licenziati e cessati, apprezza la coerenza dell’ex ministro del Lavoro, che è stato tra i parlamentari che più si è battuto per l’approvazione delle precedenti salvaguardie. La stessa coerenza e determinazione Alboni la chiede a “ogni altro politico del Pd, perché é dovere di tutti chiudere con equità la vergognosa pagina degli esodati antefornero che ne vede ancora ~ 6000 esclusi dopo 6 anni”. Vedremo se la nona salvaguardia degli esodati diventerà un obiettivo di tutto il Partito democratico o solamente di alcuni suoi esponenti.

