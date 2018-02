Contratti statali/ Rinnovo Pa, Madia: “premi a obiettivo e servizi migliori” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 21 febbraio 2018: rinnovo Pa e Scuola, Madia, "premi a obiettivo e servizi migliori per il pubblico impiego". Fedeli, "rinnovo non mancetta"

21 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

Il rinnovo dei contratti statali su larga scala - mancano ancora all’appello Sanità ed Enti Locali, oltre alle firme conclusive di Scuola, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco - non porta novità solo sul fronte degli aumenti stipendiali dai prossimi mesi: obiettivi, premi e nuovi servizi, sono tutti i punti sottolineati dal Ministro Madia nell’intervista andata in scena ieri a Uno Mattina all’interno della campagna elettorale. «Occorre premiare il lavoro virtuoso dell'amministrazione, quello in grado di far arrivare dei servizi migliori al cittadino. E noi in questo senso abbiamo cambiato gli obiettivi delle valutazione: abbiamo introdotto il concetto degli obiettivi della Repubblica e dobbiamo portare il provvedimento attuativo finale in Conferenza unificata, con le Regioni e i Comuni», spiega il responsabile della Pubblica Amministrazione. Con la riforma che porta il suo stesso nome, ogni dipendente pubblico non sarà più valutato su obiettivi che non hanno più molto senso d’essere - come le riunioni fatte - bensì, «a me cittadino importa, invece, se hai diminuito le liste di attesa, velocizzato i tempi di risposta, trasformato in senso digitale l'amministrazione». Compariranno nel prossimo decreto legge gli obiettivi generali da fissare per ogni dipendente statale all’interno dei suoi rispetti comparti di appartenenza, come la velocizzazione dei tempi burocratici, la certezza negli esiti, il miglioramento dell’efficienza e una migliore redistribuzione delle ore lavorate da circa 3,3milioni di lavoratori della Pa.

FEDELI, RINNOVO NON È UNA MANCETTA

Il ministro del Miur è stata ospite a RepTv per lanciare la campagna elettorale del Pd sul fronte Scuola e conoscenza: Valeria Fedeli ha così risposto anche alle critiche giunte in queste settimane sul rinnovo dei contatti statali sul comparto Miur, soprattutto a chi diceva che gli aumenti stipendiali sotto elezioni sono una sorta di “mancetta elettorale”. «Abbiamo dovuto mettere insieme due finanziarie per raggiungere l'obiettivo del rinnovo del contratto per tutti gli statali. Questo rinnovo contrattuale è un primo passo, sottoscritto dalle grandi organizzazioni sindacali. Rispetto al passato, è in questa legislatura che si è cominciato ad investire nella filiera della conoscenza», spiega il ministro della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli che tira anche “le orecchie” sulla polemica dei licei “classisti” (che vantano sui propri documenti di autovalutazione la totale assenza di disabili e immigrati nelle proprie classi). «Si è trattato di un episodio grave. Ma il problema è l'uso improprio che si fa del Rav: il documento di autovalutazione interna della scuola non si può utilizzare per presentare l'istituto all'esterno, cioè alle famiglie».

© Riproduzione Riservata.