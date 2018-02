RIFORMA PENSIONI 2018/ La via per dribblare la Legge Fornero del fondo Tris (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 21 febbraio. La via per dribblare la Legge Fornero del fondo Tris. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

LA CREAZIONE DEL FONDO TRIS

Viene già definita la strada scelta da chimici e farmaceutici per dribblare la Legge Fornero. Si tratta della creazione del fondo Tris, messo a punto da Federchimica, Farmindustria, Cgil, Cisl e Uil, che “agevola l’uscita indolore dei senior per fare entrare giovani con nuove qualifiche”. Il Corriere della Sera spiega che i lavoratori a cui mancano cinque anni alla pensione potranno lasciare il loro posto potendo contare su un assegno che sarà pari alla somma tra il valore degli strumenti pubblici a cui il lavoratore ha diritto (Naspi, Ape social e Rita) e “un’integrazione messa a disposizione dall’azienda che si sta riorganizzando”. Tuttavia non si tratta di un fondo che entra in azione in caso di crisi aziendali, ma “l’obiettivo è piuttosto gestire la trasformazione tecnologica”, spiega Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. Dunque la finalità è quella di favorire l’ingresso in azienda di giovani che abbiano delle competenze che sono più difficili da trovare nei lavoratori anziani, che potrebbero quindi essere accompagnati verso la pensione.

Per Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica, verrà accresciuta la produttività e la competitività delle imprese, grazie a una misura che aumenta il turnover bloccato dalla Legge Fornero. Il fondo verrà alimentato dalle aziende che intendono usarlo e sarà gestito dall’Inps. Quindi, per renderlo operativo ci vorrà un decreto congiunto dei ministeri dell’Economia e del Lavoro. Il fondo potrà anche agevolare riscatti di laurea o trasformazioni di contratti da tempo pieno a part-time.

LAURA BOLDRINI: LEGGE FORNERO VA MODIFICATA

Tra i partiti che ritengono necessario intervenire sulla Legge Fornero c’è anche Liberi e Uguali. Laura Boldrini ha infatti detto che la riforma delle pensioni del 2011 “va modificata in tanti ambiti, per quanto riguarda le pensioni deve considerare le diverse categorie di lavoro”. Dal suo punto di vista è infatti giusto prevedere un pensionamento anticipato per le categorie che svolgono lavori molto usuranti. Da queste parole si può quindi intuire che la Presidente della Camera non ritenga sufficienti le attuali misure come l’Ape social che prevedono per 15 categorie (da quest’anno visto che fino all’anno scorso erano 11) la possibilità di accedere alla pensione dai 63 anni. Secondo quanto riporta Askanews, Boldrini ha anche spiegato che “si deve tendere a fare in modo che in Italia si arrivi alla media europea di 63 anni” come età pensionabile. Dunque bisognerebbe invertire l’attuale trend di innalzamento dei requisiti pensionistici.

