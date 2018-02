RIFORMA PENSIONI 2018/ Cumulo contributivo gratuito, siglata la convenzione Inps/Adepp (ultime notizie)

22 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

CONVENZIONE INPS/ADEPP SUL CUMULO CONTRIBUTIVO

Nuovo passo avanti per il cumulo contributivo gratuito dei professionisti. Inps e Adepp hanno infatti siglato la convenzione quadro che in 21 articoli definisce i vari passaggi procedurali per far sì che le domande dei professionisti possano essere accolte. Ora le singole casse associate all’Adepp dovranno aderire a questa convenzione quadro, mentre l’Inps dovrà rendere operativa una piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle prestazioni. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, questi ultimi passaggi dovrebbero richiedere un paio di settimane. Gli interessati dovranno presentare domanda all’ente di ultima iscrizione. Attraverso una piattaforma condivisa, sarà possibile acquisire e validare i periodi contributivi in modo anche da determinare la quota di competenza di ciascun ente rispetto alla pensione che, in caso siano soddisfati tutti i requisiti richiesti, dovrà essere erogata.

Secondo Tito Boeri, saranno circa 700.000 i professionisti interessati dal cumulo contributivo gratuito. Le oltre 5.000 domande già presentate nei mesi scorsi saranno vagliate al più presto secondo la procedura prevista dalla convenzione quadro siglata. il presidente dell’Adepp, Alberto Oliveti, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, ma ha anche spiegato che un gruppo tecnico Adepp/Inps dovrà affrontare un punto su cui non mancano controversie, cioè, spiega il quotidiano di Confindustria, “il rimborso degli oneri di gestione che le Casse dovrebbero riconoscere a Inps per ogni trattamento pensionistico liquidato come ‘ristoro forfettario’ a fronte dei costi ‘correlati alle procedure amministrative e contabili’. Un costo che non tutte le casse vorrebbero versare.

IL REBUS SUI 1000 EURO ALLE MAMME DI BERLUSCONI

Silvio Berlusconi torna a parlare dei provvedimenti che considera prioritari da realizzare nel caso di vittoria alle prossime elezioni politiche. Intervistato dal Corriere della Sera, il Presidente dei Forza Italia spiega che a suo modo di vedere occorre fare in modo che di alzare le pensioni a mille euro a chi le ha più basse. “E mille euro anche a tutte le mamme, che lavorano per tutta la vita a ogni ora del giorno e della notte, dai 67 anni in avanti”. Non è ben chiaro come dovrebbe funzionare questa sorta di “pensione garantita” per le donne sopra i 67 anni, cioè se verrebbe erogata a tutte le cittadine a prescindere dai versamenti contributivi effettuati, dalla nazionalità e dall’essere madri o meno. Un’interpretazione letterale potrebbe infatti far pensare che donne che non hanno avuto figli non avrebbero diritto ad avere questi mille euro.

