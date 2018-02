Contratto statali/ Rinnovo Enti Locali firmato: ecco cosa cambia (ultime notizie)

Contratti statali, cosa cambia dopo il rinnovo del comparto Enti Locali firmato due giorni fa: ultime notizie, prossimo step rinnovo Sanità. Aumento stipendi e nuove procedure

23 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali (LaPresse)

Con la sigla raggiunta nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorso, i contratti dei lavoratori statali del comparto Enti Locali ottengono quel tanto sospirato aumento stipendiale e adeguamento operativo previsto dalla Riforma Madia ma finora ancora non raggiunto. Mentre qui entriamo nel dettaglio di cosa è successo e quali sono i sostanziali cambiamenti normativi, di seguito proviamo a sintetizzare la mole di novità per un contratto che interessa circa 500mila dipendenti del Pubblico Impiego da oggi con un aumento medio di 85 euro. Intanto, le risorse per il trattamento economico delle posizioni organizzative vengono riportate, anche per i Comuni con dirigenza, all’interno del bilancio degli enti. In questo modo cresce l’autonomia gestionale, secondo il giudizio dell’ANCI (sindaci italiani): «si riduce la frammentazione delle indennità, con l’accorpamento di rischio, disagio e maneggio valori, e gli importi vengono conseguentemente aggiornati. Come chiesto dal Comitato di settore, viene valorizzato il personale della polizia locale cui è dedicata un’apposita sezione contrattuale, con una specifica indennità legata alla professionalità degli agenti, con riferimento sia alla responsabilità del grado rivestito che alle mansioni legate ai servizi operativi», spiega la nota entusiasta di Enzo Decaro, presidente ANCI. Da ultimo, il nuovo contratto pubblico per le Funzioni Locali prevede di risolvere alcuni problemi sulle figure apicali nei Comuni di minori dimensione tra territorio e popolazione, «chiarendo la possibilità di conferire gli incarichi di posizione organizzativa anche al personale appartenente alla categoria C».

RINNOVO ANCHE PER LA POLIZIA LOCALE

«Dopo quasi nove anni di attesa, abbiamo ottenuto per le lavoratrici e i lavoratori del comparto funzioni locali un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro», spiega il segretario Generale Cisl FP Maurizio Petriccioli dopo il rinnovo dei contratti statali per gli Enti Locali, la penultima piazza da aggiornare prima del vasto e complesso mondo della Sanità. «È stata una trattativa lunga e articolata su più punti abbiamo realizzato, tra le altre cose, un aumento medio al tabellare di 85 euro lordi, in linea con quanto stabilito nell'intesa del 30 novembre 2016; una sezione che valorizza le specificità della Polizia Locale», continua Petriccioli dopo la lunga trattativa tenuta in Aran per l’aumento stipendiale delle Funzioni Locali. Accordo importante, conclude il sindacalista Cisl, anche per la «revisione del sistema di classificazione del personale, a partire da una sezione specifica per il settore educativo e scolastico; una ulteriore posizione economica aggiuntiva per ogni categoria; l'incentivo al Lavoro Agile; infine, abbiamo ottenuto una giusta valorizzazione della contrattazione territoriale. Ora - conclude Petriccioli – dobbiamo procedere con il rinnovo del Contratto collettivo della Sanità pubblica».

© Riproduzione Riservata.