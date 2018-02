RIFORMA PENSIONI 2018/ Brambilla: separare assistenza da previdenza (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 23 febbraio. I dati del Rapporto del Centro Studi presieduto da Alberto Brambilla. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

23 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

IL RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Ancora una volta il Centro Studi di Itinerari Previdenziali mette in evidenza come sia forte il peso della spesa assistenziale sul welfare italiano. Un peso decisamente più preoccupante di quello della sola spesa pensionistica, su cui non mancano gli allarmi in questi giorni per via delle promesse elettorali. Nel Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano viene spiegato che, sommando gli assegni pensionistici a quelli di tipo assistenziale, di fatto in Italia ogni famiglia può contare sull’erogazione di una prestazione. Se poi il numero di pensionati è diminuito fortemente negli ultimi anni, circa la metà di loro gode comunque di una prestazione assistenziale. E così su 830 miliardi di euro di spesa pubblica, 452 finiscono a finanziare pensioni, assistenza e sanità. Tale spesa in rapporto alle entrate è pari al 57,32%, un livello più alto di quello della Svezia.

Ecco perché per Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi, la soluzione è quella di separare la spesa assistenziale e quella previdenziale, di modo che divenga chiaro a tutti che la spesa pensionistica è in linea con quella del resto d’Europa. Una richiesta che è stata avanzata anche dai sindacati nel confronto che c’è stato con il Governo. Il Secolo XIX riporta le dichiarazioni di Marco Leonardi secondo cui riclassificare le uscite non è operazione semplice. Un altro consigliere economico di palazzo Chigi, Stefano Patriarca, contesta invece i conti fatti dal Rapporto, spiegando che a suo modo di vedere i calcoli sui costi dell’assistenza sono sovrastimati.

GLI AUMENTI IN ARRIVO PER GLI STATALI

Il rinnovo del contratto degli statali porterà anche a un aumento della pensione e del Trattamento di fine servizio. Lo ricorda laleggepertutti.it, evidenziando che “chi si è pensionato dal 1° gennaio 2016, grazie al rinnovo dei contratti statali ha un aumento della pensione, in quanto viene aggiornata la base pensionabile sulla quale si calcola il trattamento. Oltre all’aumento della pensione, l’incremento dello stipendio dei dipendenti pubblici determina anche l’aumento della buonuscita, o Trattamento di fine servizio, in quanto il suo ammontare è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione: rispetto alla pensione, però, l’incremento della buonuscita sarà più leggero”. Questo importante ritocco all’insù riguarderà non solo chi è già in pensione, ma anche i futuri pensionati, specie quelli che sono in procinto di andare in quiescenza.

