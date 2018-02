SCIOPERO OGGI 23 FEBBRAIO 2018/ Infermieri, Vigili del Fuoco e insegnanti sul piede di guerra

Sciopero oggi 23 febbraio 2018, le ultime notizie: infermieri, Vigili del Fuoco e insegnanti sul piede di guerra. Si fermano anche gli avvocati e i lavoratori delle autolinee Marozzi

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Una giornata ricca di scioperi quella di oggi: è in corso quello nazionale degli infermieri, proclamato dai sindacati di categoria Nursing-up e Nursind a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro del comparto Sanità. Questo è un tema che coinvolge oltre 500mila lavoratori, tra cui gli infermieri, che rappresentano la componente più numerosa con circa 280mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale, e le professioni sanitarie come tecnici e radiologi di laboratorio. Di conseguenza, si prevedono disagi negli ospedali e nelle sale operatorie: sono garantiti solo gli interventi di urgenza. All'ospedale San Martino di Genova, ad esempio, sette sale operatorie sono state chiuse. Allo sciopero è abbinata la manifestazione in piazza Santi Apostoli oggi a Roma per “chiedere alle istituzioni un cambiamento serio”. Sul piede di guerra anche i Vigili del Fuoco: una giornata di sciopero per ottenere aumenti salariali adeguati al costo della vita, pensioni di anzianità corrispondenti al loro “lavoro usurante” e la tutela dell'assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro.

SCIOPERO OGGI: DAGLI INFERMIERI AGLI AVVOCATI

Oggi, venerdì 23 febbraio 2018, sciopero anche nel settore scolastico. È stato proclamato dai sindacati di base della scuola SIDL, CUB Scuola Università Ricerca, Cobas della scuola, Unicobas scuola, USB P.I., SGB, USI Educazione, OR.S.A Scuola e USI SURF. Anche in questo caso è il rinnovo dei contratti a tenere banco, come spiega Unicobas: “Dopo 12 anni di blocco, a fronte di una perdita secca di almeno 18.000 euro pro-capite, destina 'a recupero', alla scuola meno retribuita d'Europa, la miseria di circa 250 euro netti medi (circa 400 lordi) in tutto e 'aumenti' pari a 80 euro lordi (45 netti medi) distribuiti nell'anno a partire da Marzo, con Gennaio e Febbraio che passano in cavalleria”. Sciopero di 24 ore anche dei lavoratori delle autolinee Marozzi contro la procedura di licenziamento collettivo per 85 lavoratori. E scioperano anche gli avvocati: astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria, fatta eccezione per le udienze che si terranno davanti al Circondario del Tribunale di Avellino.

