RIFORMA PENSIONI 2018/ Ambrogioni (Cida): sventato allarme sulla spesa (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 24 febbraio. Le parole di Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

24 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

LE PAROLE DI GIORGIO AMBROGIONI

Giorgio Ambrogioni non ha dubbi: il Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano realizzato dal Centro studi di Itinerari previdenziali fa chiarezza su fatto che non esiste alcun “allarme pensioni”. Il Presidente della Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità pubbliche e private evidenzia in particolare come venga ribadito che “la spesa per le pensioni in Italia non è, come viene spesso affermato, pari al 18% del Pil”. “In realtà nel 2016 la spesa pensionistica italiana è stata pari a 200,7 mld lordi, cioè 150 mld al netto di tasse ed imposte che gravano sulle pensioni, a fronte di contributi per 181,1 mld”. Quindi, “la percentuale corretta pensioni-Pil è del 13,5%”. Ambrogioni ricorda poi che dai dati si capisce che “a pagare le tasse sulle pensioni, per il 90%, sono poco più del 38% dei 16,1 milioni di pensionati e di tale percentuale l’11% ne paga quasi la metà. Al contrario oltre il 51% dei pensionati sono totalmente o parzialmente assistiti dalla fiscalità generale. Non esito ad affermare che fra i pensionati che pagano regolarmente le tasse ci sono quadri, dirigenti pubblici e privati che dopo aver contribuito a coprire una quota importante dell’Irpef da lavoratori attivi, continuano, da pensionati, a versare al fisco una fetta importante dei loro redditi”.

Dunque per il Presidente della Cida tanto basta per far capire quanto siano pericolosi gli annunci riguardo interventi sulle pensioni d’oro. “Insomma, il Rapporto presentato da Itinerari previdenziali è un salutare bagno di realismo che deve indurre la politica, ma soprattutto la prossima legislatura e il prossimo governo, ad affrontare con serietà il tema delle pensioni, sfrondandolo dalla demagogia, rispettando i diritti acquisiti”.

D'ALEMA: SE CACCIAMO GLI IMMIGRATI NON SI PAGANO LE PENSIONI

A margine di in un incontro organizzato ad Avezzano da Liberi e Uguali, Massimo D’Alema ha detto che “gli immigrati che vengono a lavorare in Italia sono tanti e producono il 12% della ricchezza del Paese, se li cacciamo tutti non si pagano le pensioni degli italiani, visto che rappresentano il 15% dei pagamenti dell'Inps”. Secondo quanto riporta notiziedabruzzo.it, l’ex Presidente del Consiglio ha evidenziato che occorre “consentire una quota ragionevole di immigrazione legale e riconoscere i loro diritti e combattere immigrazione clandestina con accordi con i paesi di origine. Il tema della sicurezza va oltre l'immigrazione”. D’Alema, quindi, come Tito Boeri e altri, considera importante l’immigrazione per poter sostenere il sistema previdenziale italiano. Una tesi che è contestata da altri partiti, come per esempio la Lega.

