RIFORMA PENSIONI 2018/ Il meccanismo indispensabile per il sistema (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 25 febbraio. Il meccanismo indispensabile per il sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

25 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL MECCANISMO INDISPENSABILE PER IL SISTEMA

La campagna elettorale è in corso e non mancano le proposte per rivedere il sistema pensionistico, dopo che è stato deciso di aumentare i requisiti per accedere alla quiescenza in base all’aspettativa di vita a partire dal 2019. In un articolo su Lavoce.info, Carlo Mazzaferro si chiede se l’Italia possa permettersi di abbandonare questo meccanismo automatico che lega i requisiti pensionistici alla speranza di vita. Il Professore di Scienza delle finanze ricorda che nei sistemi a ripartizione come il nostro, “la spesa corrente per pensioni è finanziata dai contributi sociali pagati dai lavoratori nel medesimo anno. La stabilità finanziaria del sistema dipende dunque anche dal rapporto tra il numero di pensionati e quello degli occupati”.

E c’è da dire a questo proposito che “la numerosità delle coorti in uscita dal mercato del lavoro nei prossimi decenni è molto maggiore di quella delle coorti in entrata”. Questo perché la generazione baby boomers si sta avvicinando all’età di pensionamento, mentre coloro che si stanno affacciando sul mercato del lavoro, nati dopo il 1990, non sono così tanti. “Al tempo stesso non sembra che gli italiani, nella loro maggioranza, siano disposti ad accettare l’idea che lavoratori di altre nazionalità possano compensare lo scompenso demografico”. Ecco che “l’aggancio automatico alle aspettative di vita sembra dunque una politica ragionevole, se non si vuole mettere in discussione la stabilità finanziaria del sistema pensionistico”. Mazzaferro ricorda anche che all’interno del sistema esiste “un ulteriore meccanismo di riequilibrio: la regola contributiva”.

BRUNETTA: LA LEGGE FORNERO LA CANCELLIAMO

Renato Brunetta sembra voler dare ragione a Matteo Salvini circa il programma elettorale del centrodestra. “La legge Fornero la cancelliamo, è una cattiva legge che ha prodotto guasti inenarrabili. Le leggi soprattutto quelle che riguardano i pensionati devono essere sì sostenibili dal punto di vista finanziario, ma devono essere sostenibili anche dal punto di vista sociale, la Fornero non lo è”, ha infatti detto l’ex ministro durante una manifestazione elettorale a Padova. Secondo quanto riporta Adnkronos, Brunetta ha anche spiegato che le coperture per questo tipo di intervento “ci sono tutte” e che ci sono le risorse anche per la flat tax. Di certo nei prossimi giorni non mancheranno altre dichiarazioni da parte degli esponenti di centrodestra sulla Legge Fornero. In questo modo diventerà forse più chiaro qual è la posizione della coalizione sul tema, viste le recenti parole di Silvio Berlusconi più orientate a parlare di modifica della Legge Fornero più che di una sua abrogazione.

