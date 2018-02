RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, esempi concreti della proposta della Lega (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 26 febbraio. Quota 41 e Quota 100, esempi concreti della proposta della Lega. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

QUOTA 41 E QUOTA 100, IL PROGRAMMA DELLA LEGA

In questa campagna elettorale tra le forze che promettono il superamento delle Legge Fornero c’è la Lega. E il coordinamento provinciale Lega Salvini Premier di Avellino ha voluto ricordare in una nota che la riforma delle pensioni del 2011 “ha prodotto una carneficina a carico soprattutto di coloro che erano vicinissimi alla pensione e, dall’oggi al domani, hanno visto il loro sogno svanire. Peggio ancora per i cosiddetti esodati rimasti addirittura senza né lavoro né pensione. Assurdo in un paese civile!”. Viene anche ricordato come ci sia stato un danno anche per i giovani, visto che l’aver obbligato a restare al proprio posto i lavoratori anziani abbia fermato il normale turnover che consente un ricambio generazionale nel mercato del lavoro. Nella nota riportata da irpinia24.it viene quindi ricordata quella che è la proposta per sostituire la Legge Fornero: introdurre la Quota 100 e la Quota 41.

“Quota 100 vuol dire che la somma dell’età anagrafica e contributiva è uguale a 100. Quota 41, invece, non fa riferimento all’età anagrafica ovviamente, ma esclusivamente ai 41 anni contributivi previsti per prendere benefici previdenziali”. Per fare un esempio, “con la Quota 41 chi ha iniziato a 19 anni a lavorare (19+41 di contributi = 60) potrà andare in pensione a 60 anni, mentre con la quota 100 a chi ha 63 anni (63+37 di contributi = 100) ne basteranno 37 di contributi per andare in pensione e così via”. In questo modo, quindi, “gli anziani finalmente si godranno la meritata pensione mentre tantissimi giovani e meno giovani potranno avere un lavoro a tempo indeterminato, quindi stabile e non precario o occasionale e l’economia ne otterrà ingenti benefici”.

BRUNETTA: LA LEGGE FORNERO LA CANCELLIAMO

Renato Brunetta sembra voler dare ragione a Matteo Salvini circa il programma elettorale del centrodestra. “La legge Fornero la cancelliamo, è una cattiva legge che ha prodotto guasti inenarrabili. Le leggi soprattutto quelle che riguardano i pensionati devono essere sì sostenibili dal punto di vista finanziario, ma devono essere sostenibili anche dal punto di vista sociale, la Fornero non lo è”, ha infatti detto l’ex ministro durante una manifestazione elettorale a Padova. Secondo quanto riporta Adnkronos, Brunetta ha anche spiegato che le coperture per questo tipo di intervento “ci sono tutte” e che ci sono le risorse anche per la flat tax. Di certo nei prossimi giorni non mancheranno altre dichiarazioni da parte degli esponenti di centrodestra sulla Legge Fornero. In questo modo diventerà forse più chiaro qual è la posizione della coalizione sul tema, viste le recenti parole di Silvio Berlusconi più orientate a parlare di modifica della Legge Fornero più che di una sua abrogazione.

