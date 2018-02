Sciopero oggi 26 febbraio 2018/ Seta, Dnata, Tpl e Ferrovie Appulo Lucane: orari e modalità (ultime notizie)

Sciopero oggi 26 febbraio 2018, orari e modalità: Seta, Dnata, Tpl e Ferrovie Appulo Lucane. Le ultime notizie sulle mobilitazioni proclamate dalle sigle sindacali

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Sciopero oggi 26 febbraio 2018 (Foto: LaPresse)

Non è solo il maltempo a creare disagi oggi, lunedì 26 febbraio 2018, in Italia. Questa è anche una giornata di scioperi: si fermano i lavoratori di Seta S.p.A. per 4 ore. Lo sciopero è stato proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. L'adesione da parte del personale potrebbe pregiudicare la regolarità del servizio a Modena, Reggio Emilia e Piacenza con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento. Possibili astensioni dal lavoro dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ma per il servizio urbano sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 16.45, mentre dalle 21.00 in poi non sono previste corse. Per quanto riguarda invece il servizio extraurbano sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 16.30 e dalle ore 20.31.

SCIOPERI OGGI: DAL TRASPORTO AEREO A QUELLO FERROVIARIO

Sciopero oggi anche nel settore del trasporto aereo: è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e coinvolge i lavoratori del servizio catering dell'azienda Dnata Srl. I lavoratori si fermano per quattro ore: dalle 10.00 alle 14.00. Sciopero anche nel settore Telecomunicazioni: Snater ne ha proclamato per oggi uno che riguarda il personale 119 Full Time e Aoa Tecnici On-Field (ultime 120 minuti del turno e blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive) e il restante personale ma per le ultime 90 minuti del turno e con il blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive. Caos anche per lo sciopero di questo pomeriggio, dalle 16:45 alle 20:45 dei lavoratori delle Ferrovie Appulo Lucane. I lavoratori Tpl si fermano per 24 ore a Savona: mezzi pubblici fermi per tutta la giornata: da inizio servizio alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 a fine servizio, salve le fasce di garanzie dei pendolari.

© Riproduzione Riservata.