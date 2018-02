Contratto statali/ Rinnovo Pa, dopo la firma riparte la trattativa sul post-2019 (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 27 febbraio 2018: rinnovo Pa, dopo la firma pre-Elezioni riparte la trattativa sul post-2019. Soddisfazione dei sindacati maggiori

27 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti Statali, Ministro Madia e sindacati in trattativa (LaPresse)

Tutti i macro-comparti della Pubblica Amministrazione hanno visto la firma dei contratti statali, quantomeno in pre-accordo: il progetto messo a punto da Madia e Gentiloni - ovvero di arrivare alle Elezioni con tutti i comparti che chiedevano rinnovo del contratto e aumento stipendiale sul triennio 2017-2019 - è andato a punto, anche se non mancano le critiche di tanti sindacati che valutano i provvedimenti come delle “mancette elettorale” buone sole a “tappare” un buco. La trattativa ripartirà subito dopo le Elezioni e andrà a vedere le voci di rinnovo contratti sul fronte post-2019 e programmazione futura: stando alle prime reazioni “generali” dei sindacati, vi è soddisfazione per aver trovato la quadra dopo anni di promesse mai mantenute. «È un contratto particolarmente atteso volto a dare piena attuazione alle esigenze attese dalla categoria», ha aggiunto il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, responsabile del pubblico impiego. Per il segretario Uil, Carmelo Barbagallo, «Giustizia è fatta. Finalmente, dopo circa 10 anni, sono stati ripristinati i diritti contrattuali di tutti i lavoratori del pubblico impiego».

FEDELI, RINNOVO NON È UNA MANCETTA

Il ministro del Miur è stata ospite a RepTv per lanciare la campagna elettorale del Pd sul fronte Scuola e conoscenza: Valeria Fedeli ha così risposto anche alle critiche giunte in queste settimane sul rinnovo dei contatti statali sul comparto Miur, soprattutto a chi diceva che gli aumenti stipendiali sotto elezioni sono una sorta di “mancetta elettorale”. «Abbiamo dovuto mettere insieme due finanziarie per raggiungere l'obiettivo del rinnovo del contratto per tutti gli statali. Questo rinnovo contrattuale è un primo passo, sottoscritto dalle grandi organizzazioni sindacali. Rispetto al passato, è in questa legislatura che si è cominciato ad investire nella filiera della conoscenza», spiega il ministro della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli che tira anche “le orecchie” sulla polemica dei licei “classisti” (che vantano sui propri documenti di autovalutazione la totale assenza di disabili e immigrati nelle proprie classi). «Si è trattato di un episodio grave. Ma il problema è l'uso improprio che si fa del Rav: il documento di autovalutazione interna della scuola non si può utilizzare per presentare l'istituto all'esterno, cioè alle famiglie».

