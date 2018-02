RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 27 febbraio. La richiesta di Conapo ai partiti (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 27 febbraio. La richiesta del sindacato Conapo ai partiti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

LA RICHIESTA DI CONAPO AI PARTITI

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, il sindacato Conapo chiede ai partiti in campo un impegno formale per i Vigili del fuoco. Antonio Brizzi, Segretario generale del sindacato autonomo, in una nota inviata ai leader delle forze politiche, fa presente che ancora “il trattamento retributivo e previdenziale dei Vigili del Fuoco è inspiegabilmente e notevolmente inferiore a quello degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e in taluni casi anche rispetto a molti settori del pubblico impiego”. Per sanare la situazione sarebbe sufficiente inserire i Vigili del fuoco nel “comparto sicurezza”, di modo che anche loro possa vedersi garantiti i meccanismi di perequazione di cui godono già altri corpi dello Stato. Diversamente bisognerebbe varare quanto meno degli interventi specifici.

Per quanto riguarda la previdenza, in particolare, si dovrebbe: “perequare tutti gli importi delle voci stipendio e indennità di rischio dei Vigili del Fuoco” “agli importi delle medesime voci retributive (stipendio - indennità pensionabile) attualmente corrisposte alle analoghe qualifiche degli appartenenti alle Forze di Polizia”; “perequare importi, pensionabilità, utilità ai fini della buonuscita, riconoscimento servizi effettuati negli altri Corpi e servizio di leva ai fini dell’assegno di specificità in via di istituzione (solo ora) per i Vigili del Fuoco, a quanto già avviene con l’assegno di funzione corrisposto (sin dal 1987) agli appartenenti alle Forze di polizia”; “riconoscere ai Vigili del Fuoco” “i 6 scatti aggiuntivi (+15%) utili sull’importo della pensione” e “l’aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque” come avviene per gli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile.

IL CONSIGLIO DEL CODS IN VISTA DEL VOTO

Manca meno di una settimana alle elezioni politiche, ma ancora nessuna risposta esaustiva è arrivata al Comitato Opzione donna social circa la richiesta di maggiori dettagli, presentata ai principali partiti, riguardo le misure previdenziali proposte in campagna elettorale. Orietta Armiliato segnala di aver ricevuto una lista di “possibili provvedimenti molti dei quali, però, sappiamo aprioristicamente non essere realizzabili…”. Di certo però né lei, né le iscritte al Comitato vogliono essere scambiate “per scimmiette che ‘non vedono-non parlano-non sentono’ ed in più, facilmente addomesticabili”. Per questo Armiliato invita a leggere e rileggere i programmi dei partiti e a partecipare alle elezioni, possibilmente in base non solo a un unico provvedimento presente o meno nel programma di un partito. Un giusto richiamo a utilizzare la propria capacità critica e il proprio senso civico in vista del 4 marzo.

