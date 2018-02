RIFORMA PENSIONI 2018/ Ufficio studi Cub: torniamo al sistema retributivo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 28 febbraio. L’analisi dell’Ufficio studi della Cub. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

28 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

L'ANALISI DELL'UFFICIO STUDI CUB

L’Ufficio studi della Cub ha analizzato i bilanci del sistema pensionistico italiano, arrivando alla conclusione “che dal 1996, il saldo annuale tra le entrate contributive e le prestazioni previdenziali al netto delle ritenute fiscali è stato ininterrottamente in attivo e nel 2016 è stato di circa 39 miliardi, pari al 2,3% del Pil”. Di più, “dal 1990 al 2016 lo Stato ha speso, per le pensioni, sempre meno di quanto incassato” sotto forma di contributi e tasse sulle pensioni stesse, “eccetto gli anni ‘93,’94 e ’95”. Dunque la conclusione è che “il sistema previdenziale è in equilibrio, anzi produce attivi considerando le imposte trattenute ai pensionati”. Il problema sta semmai nella spesa assistenziale, che sta continuando ad aumentare. Dunque, secondo l’Ufficio studi Cub, “è arrivato il momento di dividere totalmente la previdenza, finanziata con un’aliquota di scopo cioè i ‘contributi sociali’, e l’assistenza da finanziare con la fiscalità generale, costituendo enti separati per la loro gestione per garantire un passaggio dalla vita attiva ad una vecchiaia ragionevolmente serena ai cittadini di questo paese, sempre più inquieti e preoccupati”.

Ma non è tutto, perché bisognerebbe tornare al sistema retributivo, di modo da garantire una continuità di reddito nel passaggio dal lavoro alla pensione. “È necessario pensare in tempo ad interventi che garantiscano pensioni proporzionalmente simili a quelle ai salari medi e non legate solo ai contributi versati; va ripristinato il calcolo retributivo superati i contratti di lavoro precari inventati da governi e padroni negli ultimi 30 anni e riconosciuti contributi figurativi per tutti gli anni di disoccupazione involontaria”, è la conclusione dell’Ufficio studi della Cub.

PAGLINI (M5S): COPERTURE PER SUPERARE LA FORNERO CI SONO

In un’intervista a voceapuana.com, Sara Paglini ha detto che aveva avuto rassicurazioni dalla commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro di cui ha fatto parte sul fatto che nella Legge di bilancio ci sarebbe stata qualche misura per il settore delle cave, ma non c’è stato nulla, se non l’inclusione del lavoro in cava tra i lavori gravosi. Ha poi spiegato di aver “presentato un disegno di legge per i lavoratori del marmo che prevedeva superamento della cosiddetta riforma Fornero attraverso la messa a regime dei parametri di ‘quota 41’ e ‘quota 100’ per l'accesso alle pensioni”. La senatrice del Movimento 5 Stelle ha anche sottolineato che le coperture per un superamento della Legge Fornero ci sono e che i pentastellati hanno scritto un programma elettorale con tutte le coperture necessarie a realizzare gli interventi promessi.

