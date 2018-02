RIFORMA PENSIONI 2018/ Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero (ultime notizie)

03 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

CENTRODESTRA VERSO COMPROMESSO SULLA LEGGE FORNERO

Intervistato da Radio Radio, Silvio Berlusconi è tornato a parlare di programma elettorale e riforma delle pensioni. Il Giornale ha riportato le dichiarazioni dell’ex Premier sulla Legge Fornero: “Non mi appassiono alle parole azzerare, correggere. È un problema di tecnica legislativa che poi toccherà ai giuristi, a me interessa il risultato: eliminare le ingiustizie senza mettere in pericolo i conti”. Dal suo punto di vista “non esiste una formula magica sulle pensioni, come sappiamo tutti. Sappiamo anche che occorre valutare con saggezza da un lato l'aumento della prospettiva di vita che implica che l'età per la pensione non sia più fissata a quella di un tempo per tutti, e dall'altro che alcuni lavori troppo faticosi per essere svolti a 67 anni. La legge Fornero ha cercato di affrontare questi problemi ma lo ha fatto in modo frettoloso, creando ingiustizie. Dunque una legge da azzerare, come dice qualcuno, o superare, come diciamo noi, nel senso di rimediare alle ingiustizie, ma senza mettere in pericolo la sostenibilità economica del sistema pensionistico”.

Parole che lasciano intravvedere un probabile compromesso nel centrodestra sul tema della Legge Fornero. Cosa che viene anche confermata da Giovanni Toti. Il Presidente della Liguria, ospite di “Un giorno da pecora”, in onda su Radio 1, ha infatti detto che “il centrodestra troverà un ragionevole accordo”, spiegando che “bisognerà fare un’altra legge sulle pensioni recependo alcuni concetti della vecchia legge come il fatto che per grazia di Dio uomini e donne vivranno sempre di più, ridefinendo le categorie usuranti e sostenendo chi è senza lavoro e senza pensione”.

IL FACT CHECKING SULLE PAROLE DI SALVINI

La Lega intende cancellare la Legge Fornero e uno degli argomenti che viene portato a sostegno di questa proposta è quello secondo cui la riforma delle pensioni del 2011 ha fallito l’obiettivo di contenere il debito pubblico, che è anzi aumentato negli ultimi anni. L’Agi ha deciso di sottoporre questo assunto al fact checking, evidenziando che “se è corretto sostenere, come fa Salvini, che la riforma delle pensioni del governo Monti non abbia impedito al debito pubblico italiano di crescere di circa 40 miliardi di euro all’anno, è anche vero che senza tale riforma la spesa pubblica sarebbe stata ancora più alta”. Dunque il leader del Carroccio “ha ragione nel sostenere che il debito pubblico italiano sia aumentato negli ultimi cinque anni - di poco più di 200 miliardi, come dice - nonostante la riforma Fornero, ma è fuorviante suggerire che questa non abbia avuto un impatto significativo sulla spesa pubblica. Finora la riforma delle pensioni ha infatti garantito risparmi per circa 80 miliardi di euro e nei prossimi dieci anni dovrebbe garantirne altri 200”.

