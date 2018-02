RIFORMA PENSIONI 2018/ I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

04 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULL'INPS

La fine della legislatura non ha consentito di portare a termine la riforma della governance dell’Inps, dopo che la commissione Lavoro della Camera era riuscita a mettere a punto una proposta di modifica dell’ordinamento e della struttura organizzativa sia l’Istituto nazionale di previdenziale sociale che l’Inail. Ora però la Corte dei Conti chiede che dopo le elezioni il nuovo Parlamento si occupi del tema, anche perché la situazione patrimoniale dell’Inps è peggiorata. Repubblica riporta alcuni stralci della relazione della Corte dei Conti, secondo cui “il susseguirsi di risultati economici negativi si riflette sulla progressiva erosione del patrimonio netto che si attesta a fine esercizio su un importo di poco meno di 78 milioni e che passa in territorio negativo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2017”.

La Corte stessa riconosce però che “la situazione patrimoniale dell’Inps tornerà ad attestarsi su un saldo, tra poste dell’attivo e del passivo, in deciso miglioramento per effetto della disposizione contenuta nella legge di Bilancio per il 2018 che, attraverso una 'sistemazione' dei rapporti finanziari dell’Istituto con lo Stato, riconosce la natura di trasferimento a titolo definitivo dei debiti per anticipazioni alla gestione previdenziale per un importo di circa 59,455 miliardi e la compensazione di crediti e debiti per circa 29,423 miliardi”. Il quotidiano romano spiega anche che secondo la Corte “dal lato ordinamentale resta attuale la necessità di una riforma della governance dell’Inps che parta dalla revisione di funzioni e compiti dei tre principali organi - di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell’ente, di indirizzo politico-amministrativo - che, insieme al direttore generale, compongono quel particolare assetto duale disegnato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici”.

LE RICHIESTE DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA

In vista delle prossime elezioni politiche, nei giorni scorsi il Movimento Opzione donna ha diffuso il suo programma per le donne. Le amministratrici del Movimento Lucia Rispoli e Teresa Ginetta Caiazzo, segnalano la necessità di risolvere urgentemente la questione della previdenza femminile. Per questo, “noi continuiamo a chiedere, come abbiamo fatto finora, la proroga di Opzione donna al 2018 come diritto che è stato negato alle donne perché si giunga al più presto alla sua necessaria approvazione”, si legge nel documento. Inoltre, aggiungono Rispoli e Caiazzo, “riteniamo altresì indispensabile che venga introdotta e regolamentata una stabile flessibilità nell’accesso alla pensione delle donne che garantisca in maniera permanente la possibilità per esse di uscire dal mondo del lavoro non oltre i sessant’anni”.

© Riproduzione Riservata.